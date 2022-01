Çelik: Çocuklarımızı değerlendirirken kullandığımız dile çok dikkat edelim

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ara tatile giren çocuklara yönelik olarak ödevden çok çocukların psikososyal durumları, beceri ve istidatları yönünde faaliyetler gerçekleştirecek yaklaşımlarda bulunmak gerektiğini belirtti.

Çocuklarda not durumlarını değerlendirirken çok dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Çelik,"Öncelikle her şeyin başı sevgidir. Çocuklarımızı not durumlarına göre değerlendirirken kullandığımız dile çok dikkat edelim."dedi.

Çocukların hayal dünyasını geliştirecek, onların ufuklarını açacak en önemli etkinlik kitap okumak olduğunu belirten Çelik,"Her geçen gün önemini daha da hissettiğimiz sevginin en güçlü hali ve en büyük hazinemiz olan aile bağlarımızı güçlendirmeyi ve aile büyüklerimizi de ziyaret etmeyi ihmal etmeyelim. Aile üyelerinin bir arada olduğu beraber zaman geçirebilecekleri programlar düzenleyelim. Hiçbir çocuğumuz için içinde aktivitelerin olmadığı bir tatili düşünmek istemiyoruz. Tatil dinlenme ile birlikte kendini geliştirmek için büyük bir fırsattır. Çocuklarımızın hayal dünyasını geliştirecek, onların ufuklarını açacak en önemli etkinlik kitap okumaktır. Arkadaşları ile oyun oynamaktır. Çocuklarımızın arkadaşları ile bir araya gelebileceği, onlarla hoş vakit geçirebileceği zaman dilimleri ayarlayalım. Yine çocuklarımızın hem eğlenip hem öğrenme gerçekleştirebilecekleri faaliyetler olan Sinema-Tiyatroya gitmek, Müze gezmek, Doğa gezisi yapmak gibi faaliyetlerle destekleyelim. Çocuklarımızın kendi becerilerinin farkına varmasını sağlayacak etkinlikler aynı zamanda düşünme becerilerini de güçlendirecektir. Örneğin; imkânlar ölçüsünde ebeveynler çocuklarını çeşitli kuruluşlar tarafından düzenlenen atölye çalışmalarına götürebilirler. Çeşitli internet sitelerinden beceri etkinlikleri araştırıp çocukların katılmasına olanak sağlayabilirler. Gelecekte başarılı olabilmeleri için günümüz çocuklarının akademik ve sosyal-duygusal becerilerini geliştirmemiz hayati önem taşımaktadır. Bu amaçla tatilde çocuklarımızın büyük çoğunluğunda karşılaştığımız sosyal duygusal beceri eksiklerini geliştirmeye önem vermek gerekiyor. Çocuklara sorumluluk alma ve aldığı sorumluluğu yerine getirme becerilerini geliştirmek için bir iş ya da etkinliği sonuna kadar sabrederek yapabilmelerini gerektiren görevler verilebilir. Tabi bu etkinlikleri yaparken pandemi kurallarını da göz ardı etmeyelim. Tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize iyi tatiller diliyorum."ifadelerini kullandı.