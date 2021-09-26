ÇADAP, Börgenek Köyü’nde kütüphane açtı

Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma Platformu (ÇADAP) tarafından geçmiş yıllarda sağlık ocağı olarak kullanılan binanın bakım ve onarımını yaptırılarak kütüphaneye dönüştürüldü.

“Kız çocuklarının okumasına ayrı bir önem veriyoruz”

“Doyduğumuz yerden doğduğumuz kente” sloganı ile çıktığımız yolda memleketimize hizmet için çalışıyoruz diyen Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma Platformu (ÇADAP) Yöneyim Kurulu Başkanı Aziz Binzet, açılışta şöyle konuştu; “Doğduğumuz kentin çocukları okusun diye gayret ediyoruz. Bugün Börgenel köyünde açtığımız kütüphane binasında iki okuma salonu var. Bu salonlardan birinde okul öncesi çocuklarımıza diğerinde ise orta ve lise dengi çocuklarımız için kitaplar, hikaye ve romanların yanısıra sınavlara hazırlık destek kitapları da bulunuyor. Gençlerimiz burada hem ders çalışıp hem de satranç oynayabilecekler. Kız çocuklarının okumasına ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü okumak her çocuğum hakkı diyoruz. Bu kütüphane yaz aylarında Adıyaman’daki gönüllü anne be öğretmenlerin desteği ile çocuklarımıza yaz okulu olarak da hizmet verecek. Ben kütüphaneye bağışladığımız 3 bin kitabın toplanması, binanın bakım ve onarımının yanı sıra iç donanımlarının hazırlanmasında destek olup bağışlarıyla katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Börgenekli çocuklarımıza hayırlı olsun.”

Adıyamanlı 45 üniversite öğrencisine burs veren Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma Platformu (ÇADAP) Yönetim Kurulu Üyesi Işık Deniz ise, gelecek bu sayının artırılması ve her ilçede bir kütüphane açılması için çalışacaklarını söyledi.

Kütüphanenin açılışına ÇADAP Başkanı Aziz Binzet, ÇADAP Başkan Yardımcısı Işık Deniz, yönetim kurulu üyelerinden Agop Evingülü, Zeynep Deniz Odabaş, Asiye Yıldız, Kamber Göksu, Orhan Taşdemir, Köy Muhtarı Hasan Ünalan, Adıyamanlılar Bötgenekliler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: PHA