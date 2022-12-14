'Bir Bilenle Bilge Nesil Yarışması' ödül töreni gerçekleştirildi

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi tarafından tarafından organize edilen, il ve ilçelerden 40 lisede 50 danışman öğretmen desteği ile 6000 öğrenci arasında gerçekleştirilen kitap okuma yarışmasında üç farklı kategoride ödül alan öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Eğitim Bir Sen Adıyaman Şubesi Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine danışman öğretmenler, ödüle hak kazanan öğrenciler ve velilerin yanı sıra okul yöneticileri de katıldı. Törende her kategorideki birincilere 1000 TL, ikincilere 750 TL, üçüncülere 500 TL ödül ve başarı belgesi verilirken, danışman öğretmen ve ödüle hak kazanan öğrencilerin okullarına da katılım belgesi düzenlendi.

Ödül töreninde konuşan Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı ve Memur Sen İl Temsilcisi Ali Deniz

“İlim, İrfan ve Hikmet Yolunda Fikre Yönelen, Geleceğe Yürüyen Gençlik” düsturuyla bir aksiyon hareketine dönüşen “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi yarınlarımıza dair tasavvurlarımızı gerçeğe evirecek neslin yetiştirilmesine dair önemli bir adımdır” dedi.

“Ben bugün burada, bu muazzam tabloda; yarının akademik birikimini, Türkiye’nin entelektüel geleceğini, Sezai Karakoç üstadın ifadesiyle ‘diriliş işçileri’ni, heybetini inancından, gücünü medeniyet birikiminden alan bilge nesli görüyorum” ifadelerini kullanan Deniz, “bu proje, sadece atanmış değil, aynı zamanda adanmış öğretmenlerimizin öncülüğünde, ortaöğretim düzeyinde okumalar yaparak; genelde insanlık tarihinin birikimini, özelde ise medeniyetimizin mirasını sahiplenecek erdemli bir toplumun inşasında, öncü nesiller yetişmesini sağlayacaktır. Eminim bu çalışma genç yüreklerimiz için bir kıvılcıma ve medeniyetimizin ihyasında ve inşasında yer alacak öncü nesillerin ortaya çıkmasını vesile olacaktır” şeklinde konuştu.

Projenin 2022-2023 eğitim öğretim yılında da sürdürüleceğini dile getiren Deniz, “Ölünce unutulmak istemezseniz, ya okumaya değer eser yazın veya yazılmaya değer işler başarın” sözünü hatırlatarak “organizasyonun 6000 öğrenciye ulaştırılmasını başaran teşkilatımıza, okul yöneticilerimize, adanmış öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman teşkilatımız adına yürekten teşekkür ederim” dedi.

Ödül töreni birincilik ödülü kazanan kompozisyonların okunması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.