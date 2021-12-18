banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 8
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,084.47
ALTIN
956.21
DOLAR
16.56
STERLİN
21.98
EURO
18.57

Besni'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Safyün Hatice Gölbaşı Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

18 Aralık 2021 Cumartesi 11:10
3 Okunma
Besni'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

İlçede bulunan Safyün Hatice Gölbaşı Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan projeler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun bünyesinde yapılan TÜBİTAK-4006 Bilim Fuarında sergilendi.
TÜBİTAK-4006 Bilim Fuarın açılışına İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, öğrenciler ve veliler katıldı.
Katılanlar öğrencilerin danışman öğretmenleri gözetiminde hazırladıkları projeler katılımcılar tarafından ilgiyle inceledi.
 TÜBİTAK-4006 Bilim Fuarı açılışında konuşan İlçe Kaymakamı Nazlı Demir,"Yapılan çalışmalar için öğretmen ve öğrencilerimiz tebrik ediyor, projelerin daha da geliştirilerek insanlığın hizmetine sunulmasını temenni ediyorum. Genç bilim insanlarımızın bu gayretleri ve projeler planlanırken kurduğu hayalleri çalışmalarına yansıtmış olmaları bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Hepsini teker teker tebrik ediyor ve projelerini geliştirmeleri noktasında kolaylıklar diliyorum." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, açılış sonrası öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, icra edilen fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özel çocuklar uygulama alanlarına kavuştu
Özel çocuklar uygulama alanlarına kavuştu
Gönen'den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları' günü mesajı
Gönen'den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları' günü mesajı
Çiftçilere, 'Dijital Tarımla Gübreleme ve Sulama' konulu eğitim verildi
Çiftçilere, 'Dijital Tarımla Gübreleme ve Sulama' konulu eğitim verildi
6 yaşındaki Hayat, matematikte dünya şampiyonu oldu
6 yaşındaki Hayat, matematikte dünya şampiyonu oldu
Adıyaman Belediyesi’nde çalışan işçiler için zam görüşmeleri başladı
Adıyaman Belediyesi’nde çalışan işçiler için zam görüşmeleri başladı
'Medeniyet Sohbetleri' devam ediyor
'Medeniyet Sohbetleri' devam ediyor
Gönen, öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi
Gönen, öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi
'Yardımcı Kaynaklar' kitapları yayınlanmaya başlandı
'Yardımcı Kaynaklar' kitapları yayınlanmaya başlandı
Genç İHH’dan Müdür Tunçmen’e ziyaret
Genç İHH’dan Müdür Tunçmen’e ziyaret
Başkan Demir, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu değerlendirdi
Başkan Demir, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu değerlendirdi
Gölbaşı'nda 'Akademik Başarıyı Arttırma' toplantısı düzenlendi
Gölbaşı'nda 'Akademik Başarıyı Arttırma' toplantısı düzenlendi
Çocuklar, has bahçesi kültürünü yaşayarak Yerli Malı Haftası'nı kutlandı - Videolu Haber
Çocuklar, has bahçesi kültürünü yaşayarak Yerli Malı Haftası'nı kutlandı - Videolu Haber
Jandarma öğrencilere trafik kurallarını anlattı
Jandarma öğrencilere trafik kurallarını anlattı
Gölbaşı'nda 2020 yılı taşıma toplantısı yapıldı
Gölbaşı'nda 2020 yılı taşıma toplantısı yapıldı
Prof. Dr. Ömer Özyılmaz’dan psikolojik danışmanlara eğitim konferansı
Prof. Dr. Ömer Özyılmaz’dan psikolojik danışmanlara eğitim konferansı
Adıyaman'da 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak'
Adıyaman'da 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak'
Öğrenciler Adıyaman’da hazırlanan kitaplarla ders çalışacak
Öğrenciler Adıyaman’da hazırlanan kitaplarla ders çalışacak
Başkan Kılınç, üniversiteli gençlerle bir araya geldi
Başkan Kılınç, üniversiteli gençlerle bir araya geldi
Polat: Hükümetin değil, halkın öğretmenleriyiz
Polat: Hükümetin değil, halkın öğretmenleriyiz
Ali Deniz: Öğretmenin sesi bir gün değil, her gün duyulmalı
Ali Deniz: Öğretmenin sesi bir gün değil, her gün duyulmalı
Adıyaman Valisi Çuhadar’a eğitimcilerden özel ziyaret
Adıyaman Valisi Çuhadar’a eğitimcilerden özel ziyaret
Adıyaman Valisi Çuhadar’a eğitimcilerden özel ziyaret
Adıyaman Valisi Çuhadar’a eğitimcilerden özel ziyaret
Gönen, emekli öğretmenleri unutmadı
Gönen, emekli öğretmenleri unutmadı
Çelik: Ulusları kurtaracak yalnız ve ancak öğretmenlerdir
Çelik: Ulusları kurtaracak yalnız ve ancak öğretmenlerdir
Milli Eğitim Müdürü Gönen’den Başkan İnan'a ziyaret
Milli Eğitim Müdürü Gönen’den Başkan İnan'a ziyaret
Adıyaman’dan Amerika'ya eğitim yolculuğu
Adıyaman’dan Amerika'ya eğitim yolculuğu
"81 İl 81 Avuç Toprak İle Türkiye Fidanı" Kamu Spotuna Adıyaman'dan Tam Destek
"81 İl 81 Avuç Toprak İle Türkiye Fidanı" Kamu Spotuna Adıyaman'dan Tam Destek
Adıyaman’da bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı
Adıyaman’da bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı
Adıyaman’da tasarım beceri atölyesi açıldı
Adıyaman’da tasarım beceri atölyesi açıldı
Kahta’da eğitim motivasyonu
Kahta’da eğitim motivasyonu

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim