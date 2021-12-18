Besni'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

İlçede bulunan Safyün Hatice Gölbaşı Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan projeler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun bünyesinde yapılan TÜBİTAK-4006 Bilim Fuarında sergilendi.

TÜBİTAK-4006 Bilim Fuarın açılışına İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, öğrenciler ve veliler katıldı.

Katılanlar öğrencilerin danışman öğretmenleri gözetiminde hazırladıkları projeler katılımcılar tarafından ilgiyle inceledi.

TÜBİTAK-4006 Bilim Fuarı açılışında konuşan İlçe Kaymakamı Nazlı Demir,"Yapılan çalışmalar için öğretmen ve öğrencilerimiz tebrik ediyor, projelerin daha da geliştirilerek insanlığın hizmetine sunulmasını temenni ediyorum. Genç bilim insanlarımızın bu gayretleri ve projeler planlanırken kurduğu hayalleri çalışmalarına yansıtmış olmaları bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Hepsini teker teker tebrik ediyor ve projelerini geliştirmeleri noktasında kolaylıklar diliyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, açılış sonrası öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, icra edilen fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.