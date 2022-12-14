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Besni’de 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' düzenlendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 'Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması' Besni Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleşti.

14 Aralık 2022 Çarşamba 14:07
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Besni’de 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' düzenlendi

Din Öğretim Genel Müdürlüğü’nün planlayarak hayata geçirdiği mesleki yarışmalar içerisinde yer alan Adıyaman il geneli liseler arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Genç Sada Yarışması) Besni Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde düzenlendi.
Adıyaman ve ilçelerinde bulunan 12 okulu temsil eden öğrencilerin katıldığı yarışma Besni Erdemoğlu Mahallesi Hz. Hüseyin Camiinde gerçekleşti. 
İlçe Müftülüğünün belirlediği seçici kurul üyeleri görev alırken yarışmaya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ve Şube Müdürü Neşet Taner katıldı.
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması’na katılan öğrencilere ödülleri takdim edilerek, yarışmanın önemi hakkında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, "Geçen hafta ortaokullar arası yarışmamızı gene Besnimizde yapmıştık. Bugün de liseler arası yarışmayı sağlıklı bir şekilde yaparak öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Öğrencilerimizin heyecanı gerçekten görülmeye değerdi. Katılım sağlayan ve kazanan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Yarışma sürecinde organizasyon ve koordinasyonu sağlayan okul yöneticilerine, öğrencileri yarışmalara hazırlayan öğretmenler ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Yarışmada sıralama şu şekilde oldu; Birinci Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Dursun, Besni Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Barış İnci ikinci ve Adıyaman Şehit Necati Sayın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Ekici’de üçüncü.

 

Kaynak: PHA
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