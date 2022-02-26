Besni'de birleşen sendikalar öğretmenevi talebini Demirel'e iletti

Ziyarete, Eğitim-Bir-Sen Besni Başkanı Abdurrahman Ateş, Türk Eğitim Sen Başkan Yardımcısı İrfan Yılmaz, Eğitim Sen Başkanı Mehmet Ali Kayan ve Eğitim İş Başkanı Ertuğrul Kurt ve eğitim çalışanları katılarak Besni ilçesine öğretmenevi yapılması noktasında taleplerini ilettiler.

"Türkiye’de eğitim bayramının kutlandığı tek yer"

Ziyarette sendikaların Besni'de eksikliği hissedilen öğretmenevi yapılması talebi için birleşmeleri noktasında mutlu olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel,"Dünyada ve Türkiye’de eğitim bayramının kutlandığı tek yer olan Besni’nin öğretmenevine kesinlikle ihtiyacının olduğu, bu durumu ilçe milli eğitim müdürlüğü olarak Bakanlık'tan talepte bulunduk. Bundan sonraki dönemde kamunun ve özel sektörün olanaklarının kullanılarak tam teşekküllü bir öğretmenevi yapımı için hep beraber hareket etmemiz gerekiyor."şeklinde konuştu.

Ayrıca, sendikaları bu konuda bir birlikte gördüğü için mutlu olduğunu belirtti.

Sendika temsilcileri, bu konuya desteklerinden dolayı Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel’e teşekkürlerini ilettiler.