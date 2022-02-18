Besni Belediye Başkanı Emre’den öğrencilere kitap desteği

Ahlaklı, eğitimli ve çalışkan gençlerle, aydınlık yarınlara taşınacağının bilincinde olduklarını ifade eden Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, “Ülkemizin daha güzel yarınlara ulaşabilmesi elbette eğitimden geçmektedir. Besni Belediyesi olarak çalışmalarımızda eğitime önem veriyoruz. Bu nedenle Belediye olarak çalışmalarımızda gençlerimizin ders çalışabilecekleri, kendilerine kaynak bulabilecekleri birçok eğitim yatırımını Allah’ın izni ile Besni’ye kazandırdık. Bunlardan bahsedecek olursak, eğitimi temelden vermek üzere Besni Belediyesi bünyesinde açmış olduğumuz kreş, Besni Millet Bahçemizin içerisinde öğrencilerimizin rahatlıkla ders çalışabilecekleri Millet Kütüphanesi, Mobil Kütüphane ve Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) Merkezimizdeki kurs alanlarımızla eğitim alanında öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Aynı zamanda okullarımıza destek ve yardımlarda bulunarak, üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize ise hazırlık kitapları dağıtıyoruz.” dedi.