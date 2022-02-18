Galeriler Yazarlar
Adıyaman 10
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
832.60
DOLAR
13.65
STERLİN
18.56
EURO
15.47

Besni Belediye Başkanı Emre’den öğrencilere kitap desteği

Adıyaman'ın Besni İlçe Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre Üniversiteye hazırlanan öğrencilere hazırlık kitabı desteğinde bulundu.

18 Şubat 2022 Cuma 16:03
3 Okunma
Besni Belediye Başkanı Emre’den öğrencilere kitap desteği

Ahlaklı, eğitimli ve çalışkan gençlerle, aydınlık yarınlara taşınacağının bilincinde olduklarını ifade eden Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, “Ülkemizin daha güzel yarınlara ulaşabilmesi elbette eğitimden geçmektedir. Besni Belediyesi olarak çalışmalarımızda eğitime önem veriyoruz. Bu nedenle Belediye olarak çalışmalarımızda gençlerimizin ders çalışabilecekleri, kendilerine kaynak bulabilecekleri birçok eğitim yatırımını Allah’ın izni ile Besni’ye kazandırdık. Bunlardan bahsedecek olursak, eğitimi temelden vermek üzere Besni Belediyesi bünyesinde açmış olduğumuz kreş, Besni Millet Bahçemizin içerisinde öğrencilerimizin rahatlıkla ders çalışabilecekleri Millet Kütüphanesi, Mobil Kütüphane ve Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) Merkezimizdeki kurs alanlarımızla eğitim alanında öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Aynı zamanda okullarımıza destek ve yardımlarda bulunarak, üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize ise hazırlık kitapları dağıtıyoruz.” dedi.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönen Besni’de okullarda incelemelerde bulundu
Gönen Besni’de okullarda incelemelerde bulundu
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri toplantısı yapıldı
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri toplantısı yapıldı
Gönen'nin köy okullarına ziyareti devam ediyor
Gönen'nin köy okullarına ziyareti devam ediyor
‘Köyümüz Bizimle Yeşilleniyor’ projesinde öğrenciler fidan dikti
‘Köyümüz Bizimle Yeşilleniyor’ projesinde öğrenciler fidan dikti
Kaymakam Ayrancı'nın okul ziyaretleri devam ediyor
Kaymakam Ayrancı'nın okul ziyaretleri devam ediyor
Okullarda 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı
Okullarda 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı
Adıyaman'da kantin çalışanlarına hijyen eğitimi
Adıyaman'da kantin çalışanlarına hijyen eğitimi
Öğrenciler 1001 gecede 1001 kitap okudu
Öğrenciler 1001 gecede 1001 kitap okudu
ADD'den 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın, Herkes Okusun' kampanyasına destek
ADD'den 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın, Herkes Okusun' kampanyasına destek
Gönen, Mesleki Eğitim Programı Merkezlerini ziyaret etti - Videolu Haber
Gönen, Mesleki Eğitim Programı Merkezlerini ziyaret etti - Videolu Haber
İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen’den ikinci yarıyıl mesajı
İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen’den ikinci yarıyıl mesajı
'Gençliğe Değer Kış Kampı' sona erdi
'Gençliğe Değer Kış Kampı' sona erdi
Adıyaman'da okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı yapıldı
Adıyaman'da okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı yapıldı
İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı yapıldı
İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı yapıldı
Eğitim Sen üyeleri 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı'nın geri çekilmesini istedi - Videolu Haber
Eğitim Sen üyeleri 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı'nın geri çekilmesini istedi - Videolu Haber
Kıymaz: Sorunların temelinde eğitimsizlik yatmaktadır
Kıymaz: Sorunların temelinde eğitimsizlik yatmaktadır
Gönen, AGAD Başkanı Aslan'ı ziyaret etti
Gönen, AGAD Başkanı Aslan'ı ziyaret etti
Gönen, ARGE birimiyle bir araya geldi
Gönen, ARGE birimiyle bir araya geldi
Başkan Deniz: Kronik sorunlara çözüm bulunmalı, beklentiler karşılanmalıdır
Başkan Deniz: Kronik sorunlara çözüm bulunmalı, beklentiler karşılanmalıdır
Çelik: Çocuklarımızı değerlendirirken kullandığımız dile çok dikkat edelim
Çelik: Çocuklarımızı değerlendirirken kullandığımız dile çok dikkat edelim
İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'den sömestr tatili mesajı
İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'den sömestr tatili mesajı
Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi - Videolu Haber
Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi - Videolu Haber
ADİMDER'den kitap desteği
ADİMDER'den kitap desteği
Vali Mahmut Çuhadar’dan kitap kampanyasına destek
Vali Mahmut Çuhadar’dan kitap kampanyasına destek
Adıyaman'da eğitime 2 gün ara verildi
Adıyaman'da eğitime 2 gün ara verildi
Adıyaman’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Adıyaman’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Jandarmadan öğrencilere trafik kuralları anlatıldı - Videolu Haber
Jandarmadan öğrencilere trafik kuralları anlatıldı - Videolu Haber
ADYÜ’de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Çalıştayı' düzenlendi
ADYÜ’de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Çalıştayı' düzenlendi
Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açılışı yapıldı
Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açılışı yapıldı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim