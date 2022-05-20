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Başkan Sadıkoğlu: Tüm sektörler maliyet artışlarıyla mücadele ediyor

Malatya Kuyumcular Çarşısı’nda bulunan esnafları ziyaret eden Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Tüm sektörler maliyet artışlarıyla mücadele ediyor” dedi.

20 Mayıs 2022 Cuma 15:06
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Başkan Sadıkoğlu: Tüm sektörler maliyet artışlarıyla mücadele ediyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Kuyumcular Çarşısı’nı ziyaret ederek çarşı esnafını tek tek gezdi, sorun ve talepleri dinledi.
“Kuyumcular çarşımızda durağanlık var”
MTSO Meclis Üyeleri Mahmuthan Kasap ve Mutlu Efe’nin de eşlik ettiği ziyaret sonrası konuşan Başkan Sadıkoğlu, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak sayıları 10 bine yaklaşan üyelerimizi merkeze koyarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şehrimizin ekonomisi ve üyelerimizin işlerinin büyümesi adına projeler geliştirirken, üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret etmeyi de unutmuyoruz. Bugün de kuyumcular çarşısında bulunan esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Üyemiz olsun veya olmasın ayrım yapmadan tüm iş yerlerine uğruyor hatırlarını soruyor, sorun ve taleplerini dinliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla kuyumcular çarşımızda bir durağanlık var. İçinde bulunduğumuz ekonomik dar boğaz tüm sektörleri olduğu gibi kuyum sektörünü de olumsuz etkiliyor. Vatandaşın alım gücü düşünce sektörlerin de işleri doğal olarak düşmüş oluyor. Enerji maliyetlerindeki artışlar her sektörü olduğu gibi kuyum sektörünü de ciddi manada etkilemiş durumda. Sosyal medya üzerinden yapılan altın takı satışları bazen dolandırıcılıkla sonuçlanabiliyor, bu durum vatandaşı mağdur ediyor. Daha dikkatli olunması lazım, altın takıların kuyumculardan alınmasını öneriyoruz. Kuyumcular çarşısı esnafımız çarşı çevresindeki güvenlik tedbirlerinin daha da arttırılmasını talep ediyor. Bu konuyu ilgili yerlerle görüşeceğiz. Temennimiz tüm sektörlerimizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntının kısa sürede sona ermesi. Üyelerimizin tüm sorun ve sıkıntılarının çözümü noktasında yanlarında olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha belirtmek istiyorum. Bizleri ilgiyle karşılayan kuyumcu esnafımıza da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Ziyarette MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Dinç ve Meclis Divan Üyesi Ayhan Altunok da yer aldı.

 

Kaynak: PHA
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