Başkan Kılınç'tan, YKS'ye girecek öğrencilere başarı dileği

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yayımladığı mesajında 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na girecek öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Kılınç mesajının devamında, 18 Haziran Cumartesi günü yapılacak ve üniversiteye giriş sisteminin ilk basamak niteliği taşıyan Temel Yeterlilik Testi (TYT)'nin ve 19 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT)'nin yapılacağı tarihlerde bu sınavlara girecek olan tüm öğrencilerin, sınava giriş belgelerini göstermeleri durumunda belediye ait otobüslerden ücretsiz yararlanabileceğini de sözlerine ekledi.

Adıyaman Belediyesi olarak, sınava girecek olan öğrencilerin başarısı için sınav günü görev sınırları içerisinde bulunan tüm çalışmaları yapacaklarını da ifade eden Başkan Kılınç, mesajını şöyle tamamladı: "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız 18 ve 19 Haziran tarihlerinde kendileri için oldukça önemli olan YKS'ye girecekler. Bu önemli sınav için gürültü, denetim ve ulaşım gibi konularda belediye olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Çocuklarımızda kendileri için çok önemli olan bu sınavda ellerinden geleni yapacaktır inşallah. Onlardan tek isteğimiz, uzmanların tavsiyelerine kulak vermeleri ve sınava girerken stresten uzak, panik ve heyecan yapmadan çok rahat bir sınav geçirmeleridir. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize sınavda başarılar diliyorum."