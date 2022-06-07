Başkan Kılınç, YKS'ye girecek olan öğrencilere moral verdi

Eğitime büyük önem veren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye girecek olan öğrencilerle düzenlenen moral etkinliğinde bir araya geldi.

Hayathanem Derneği tarafından YKS'ye girecek öğrencilere yönelik düzenlenen motivasyon gecesinde öğrencilerle aynı masada oturup, sınav öncesi moral veren Başkan Kılınç, tüm öğrencilere başarılar diledi.

Hayathanem Derneği yöneticileri ve öğrenciler ise böyle anlamlı bir organizasyonda yanlarında olan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.