Başkan Kılınç, Miniklerle film izledi

Adıyaman Belediyesi tarafından il merkezinde daha önce sinemaya gitme imkanı bulamayan 10 bine yakın öğrenciye ulaşma hedefiyle hayata geçirilen 'Sinemaya Merhaba' etkinliğinde çocuklarla bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, minik öğrencilere hediye dağıtıp, onlarla birlikte film izledi.

'Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın' sloganıyla başlatılan proje kapsamında Malazgirt İlkokulu öğrencileriyle Adıyaman Belediyesi'nin Yeni Mahalle'de bulunan Abdulhamit Han Kültür Merkezi konferans salonunda buluşan Başkan Kılınç, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Girişte meyve suyu ile patlamış mısır ikramında bulunulan çocuklara bir de kalem seti hediye eden Başkan Kılınç, etkinlikle ilgili yaptığı değerlendirmede, "10 bin çocuğumuzu sinemayla buluşturmayı amaçladığımız sinema günlerinde çocuklarımızın yanındaydık. Heyecanları yüzlerine vuran çocuklarımızı görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Yeter ki onlar eğlensin biz her zaman yanlarındayız" dedi.