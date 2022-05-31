Başkan Kılınç, 'Gençlik Makamı'nda kolej öğrencileriyle buluştu

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Gençlik Makamı Buluşmaları' programı kapsamında öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Son olarak İkra Koleji öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Kılınç, öğrencilere mesleki deneyimlerinden bahsederek başarıya giden yolda çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Başkan Kılınç, buluşmada yaptığı konuşmada, "Gençlik Makamı Buluşmaları kapsamında İkra Koleji öğrencileriyle bir araya geldik. Gençlerimizin inanılmaz enerjisi ve coşkusuyla güzel bir program oldu. Derdimiz gençlik, dermanımız gençlik" diye konuştu.

Kaynak: PHA