Başkan Kılınç, Bu kez ortaokul öğrencilerinin sorularını yanıtladı

Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve büyük ilgi gören 'Gençlik Makamı Buluşmaları'nda öğrencilerle buluşup, deneyimlerini paylaşan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, projeyi hız kesmeden sürdürüyor.

Daha önce onlarca okulu ziyaret edip deneyimlerini paylaştığı proje kapsamında TOBB Proje Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Kılınç, öğrencilere mesleki deneyimlerinden bahsederek başarıya giden yolda çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen programda öğrencilerin sorularını da tek tek yanıtlayan Başkan Kılınç, doktorluk ve belediye başkanlığı deneyimlerini paylaştı. Programla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Gençlik Makamı Buluşmaları kapsamında TOBB Proje Ortaokulu Öğrencileriyle bir araya geldik. Gözleri ışıl ışık parlayan gençlerimizin fikirleri ve hedefleri bizlere umut oluyor" diye konuştu.

Öğrenciler program sonunda, Adıyaman Belediyesi ile ilgili duygu ve düşüncelerini yazdıkları mektupları Belediye Başkanı Kılınç'a verdi.