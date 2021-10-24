Başkan Deniz: YKS'de Adıyaman olarak çevre illerimizin gerisindeyiz

“Sel gitti ve kum kaldı, olan ise ilimize ve öğrencilerimize oldu maalesef”

5 yıl önce alınan ve dayatılan tüm olumsuz kararlarını verdiğini belirten Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, "YKS 2021 Yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminde puan ortalaması ve yerleştirmede Adıyaman olarak tüm çevre illerimizin gerisindeyiz maalesef. 5 yıl önce alınan ve dayatılan tüm olumsuz kararlar maalesef sonuçlarını verdi. Kazanım değerlendirme ve seviye belirleme sınavlarını yasaklayarak, bu sınavları yapan okul yöneticilerine soruşturma açarak, okul okul, sınıf sınıf gezerek yardımcı kaynak arayan ve bulduğunda da mal bulmuş mağribi gibi öğretmenleri suçlayarak cezalandıran anlayışın sonuçları ortada. Arkasından methiyeler dizilen ve övülen yönetim anlayışının sonuçlarını görmeyenlere veya görmek istemeyenlere duyurulur. Sel gitti ve kum kaldı, olan ise ilimize ve öğrencilerimize oldu maalesef. Yazıklar olsun" dedi.