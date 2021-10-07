Başkan Deniz: Okul bazlı ödenek tahsisi uygulamasına geçilmelidir - Videolu Haber

Eğitim Bir Sen Adıyaman Şubesi hizmet binasında yapılan basın açıklamasında konuşan Ali Deniz “Eğitim-öğretimin daha nitelikli ve verimli bir şekilde, sağlıklı bir ortamda devam ettirilebilmesi ve okulların açık tutulma hedefinin gerçekleşmesi için özellikle; temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi hizmetleri yürütecek personel ihtiyacının karşılanması kaçınılmazdır” dedi.

“Eğitim-öğretimin uygun şartlarda, hijyen tedbirlerinin tam alındığı, salgının yaygınlaşma riskinin bertaraf edildiği, eğitim çalışanlarının ve yöneticilerinin asli işlerinin dışında başka işleri de yapmak zorunda kalmadığı bir eğitim ortamı için personel ihtiyacı her zamankinden daha fazladır” diyen Deniz, “eğitimcilerin aşı ve PCR testi yaptırmaları konusundaki hassasiyet, temizlik başta olmak üzere yardımcı hizmetleri yürüten personelin istihdam edilmesinde de gösterilmelidir” şeklinde konuştu.

“TYP kapsamında alınan personel de maalesef ihtiyacı karşılayamamıştır”

Okullarımızın salgın şartlarında açık tutulması kararlılığı, personel ihtiyacı karşılanarak güçlendirilmesine, temizlik, güvenlik ve hijyen konusunda taviz verilmemesine vurgu yapan Deniz sözlerini şöyle sürdürdü: “Okullarımızın yardımcı personel ihtiyacı kadrolu memur statüsüne geçirilen Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli karşılanamadığından, vazgeçilemez nitelikteki temizlik ve güvenlik hizmetleri, okul-aile birlikleri tarafından veya İş-Kur üzerinden Toplum Yararına Program (TYP) kapsamındaki geçici istihdamla yürütülmeye çalışılmaktadır. Ancak okulların açılmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen halen çok sayıdaki okulun yardımcı personel açığı giderilememiş, TYP kapsamında alınan personel de maalesef ihtiyacı karşılayamamıştır. Hatta pandemi tedbirlerinin en üst düzeyde uygulandığı bu yıl TYP kapsamında alınan personelin sayısı geçmiş yıllarda alınan personel sayısından dörtte bir oranında az olmuştur. Örneğin eğitim öğretimin pandemi koşulları nedeniyle uzaktan eğitim ile gerçekleştirildiği geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğümüz okullarda 800 TYP çalışanı okullarda görevlendirirken temizlik ve güvenlik personeline en çok ihtiyaç duyulan bu yıl sayının 274 ‘e düşürülmesi anlaşılamamıştır. Söz konusu durum ihtiyacın daha fazla olduğu bu salgın döneminde alınan tedbirleri boşa çıkaracak bir karara dönüşmüştür. Salgın sürecinde okulları açık tutmak, öğrenme kayıplarını tespit etmek, telafi eğitimleri düzenlemek gibi zor ve ağır birçok yükü omuzlamak durumunda kalan okul yönetimleri ve eğitimciler, destek hizmetleri personeli ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle okulları eğitime hazır tutmak için büyük gayret göstermekte, sorunları çözmekte zorlanmaktadır.”

“Eksik kamu hizmeti ise olumsuz ve istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır”

Deniz, açıklamasının devamında ise, “Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığından personel açığı sorunu kalıcı olarak çözülememekte, her eğitim-öğretim yılının başında sorun kendini tekrar etmektedir. Bu sorunun kökten çözümü için okul bazlı ödenek tahsis edilmeli, personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul yönetimleri tarafından kullanılması sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, yetersiz ve eksik personel, yetersiz ve eksik kamu hizmetine, yetersiz ve eksik kamu hizmeti ise olumsuz ve istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. Okul yöneticilerinin, eğitim çalışanlarının okulları açık tutmak için verdiği mücadele, bürokratik engellere, kırtasiyeciliğe, idare-i maslahata ve ödenek yoksunluklarına kurban edilmemelidir. En ivedi biçimde okulların yardımcı personel ihtiyacı karşılanmalı; okul bazlı ödenek tahsisi hayata geçirilmelidir” ifadelerine yer verdi.

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