Galeriler Yazarlar
Adıyaman 24°
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1396.82
ALTIN
501.75
DOLAR
8.8814
STERLİN
12.1280
EURO
10.2919

Başkan Deniz: Okul bazlı ödenek tahsisi uygulamasına geçilmelidir - Videolu Haber

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, okulların personel ve ödenek ihtiyacı bulunduğunu belirterek ivedi bir şekilde çözülmesi gerektiğini söyledi.

07 Ekim 2021 Perşembe 14:29
4 Okunma
Başkan Deniz: Okul bazlı ödenek tahsisi uygulamasına geçilmelidir - Videolu Haber

Eğitim Bir Sen Adıyaman Şubesi hizmet binasında yapılan basın açıklamasında konuşan Ali Deniz “Eğitim-öğretimin daha nitelikli ve verimli bir şekilde, sağlıklı bir ortamda devam ettirilebilmesi ve okulların açık tutulma hedefinin gerçekleşmesi için özellikle; temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi hizmetleri yürütecek personel ihtiyacının karşılanması kaçınılmazdır” dedi.

“Eğitim-öğretimin uygun şartlarda, hijyen tedbirlerinin tam alındığı, salgının yaygınlaşma riskinin bertaraf edildiği, eğitim çalışanlarının ve yöneticilerinin asli işlerinin dışında başka işleri de yapmak zorunda kalmadığı bir eğitim ortamı için personel ihtiyacı her zamankinden daha fazladır” diyen Deniz, “eğitimcilerin aşı ve PCR testi yaptırmaları konusundaki hassasiyet, temizlik başta olmak üzere yardımcı hizmetleri yürüten personelin istihdam edilmesinde de gösterilmelidir” şeklinde konuştu.

“TYP kapsamında alınan personel de maalesef ihtiyacı karşılayamamıştır”

Okullarımızın salgın şartlarında açık tutulması kararlılığı, personel ihtiyacı karşılanarak güçlendirilmesine, temizlik, güvenlik ve hijyen konusunda taviz verilmemesine vurgu yapan Deniz sözlerini şöyle sürdürdü: “Okullarımızın yardımcı personel ihtiyacı kadrolu memur statüsüne geçirilen Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli karşılanamadığından, vazgeçilemez nitelikteki temizlik ve güvenlik hizmetleri, okul-aile birlikleri tarafından veya İş-Kur üzerinden Toplum Yararına Program (TYP) kapsamındaki geçici istihdamla yürütülmeye çalışılmaktadır. Ancak okulların açılmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen halen çok sayıdaki okulun yardımcı personel açığı giderilememiş, TYP kapsamında alınan personel de maalesef ihtiyacı karşılayamamıştır. Hatta pandemi tedbirlerinin en üst düzeyde uygulandığı bu yıl TYP kapsamında alınan personelin sayısı geçmiş yıllarda alınan personel sayısından dörtte bir oranında az olmuştur. Örneğin eğitim öğretimin pandemi koşulları nedeniyle uzaktan eğitim ile gerçekleştirildiği geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğümüz okullarda 800 TYP çalışanı okullarda görevlendirirken temizlik ve güvenlik personeline en çok ihtiyaç duyulan bu yıl sayının 274 ‘e düşürülmesi anlaşılamamıştır. Söz konusu durum  ihtiyacın daha fazla olduğu bu salgın döneminde alınan tedbirleri boşa çıkaracak bir karara dönüşmüştür. Salgın sürecinde okulları açık tutmak, öğrenme kayıplarını tespit etmek, telafi eğitimleri düzenlemek gibi zor ve ağır birçok yükü omuzlamak durumunda kalan okul yönetimleri ve eğitimciler, destek hizmetleri personeli ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle okulları eğitime hazır tutmak için büyük gayret göstermekte, sorunları çözmekte zorlanmaktadır.”

“Eksik kamu hizmeti ise olumsuz ve istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır”

Deniz, açıklamasının devamında ise, “Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığından personel açığı sorunu kalıcı olarak çözülememekte, her eğitim-öğretim yılının başında sorun kendini tekrar etmektedir. Bu sorunun kökten çözümü için okul bazlı ödenek tahsis edilmeli, personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul yönetimleri tarafından kullanılması sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, yetersiz ve eksik personel, yetersiz ve eksik kamu hizmetine, yetersiz ve eksik kamu hizmeti ise olumsuz ve istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. Okul yöneticilerinin, eğitim çalışanlarının okulları açık tutmak için verdiği mücadele, bürokratik engellere, kırtasiyeciliğe, idare-i maslahata ve ödenek yoksunluklarına kurban edilmemelidir. En ivedi biçimde okulların yardımcı personel ihtiyacı karşılanmalı; okul bazlı ödenek tahsisi hayata geçirilmelidir” ifadelerine yer verdi.

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman’da ‘5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’ kutlandı - Videolu Haber
Adıyaman’da ‘5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’ kutlandı - Videolu Haber
ENKA Holding’den geleceğe yatırım
ENKA Holding’den geleceğe yatırım
ADYÜ’den öğrencilerine özel çorba ikramı
ADYÜ’den öğrencilerine özel çorba ikramı
‘Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım’ projesi görüşüldü
‘Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım’ projesi görüşüldü
Polis ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi
Polis ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi
Başkan Dağdeviren: MEB gerekli tedbirleri almayarak yüz yüze eğitimi riske atmaktadır
Başkan Dağdeviren: MEB gerekli tedbirleri almayarak yüz yüze eğitimi riske atmaktadır
Aşı çalışmalarına katkıda bulunan personellere teşekkür plaketi
Aşı çalışmalarına katkıda bulunan personellere teşekkür plaketi
Gönen: Gezmedik okul bırakmayacağız
Gönen: Gezmedik okul bırakmayacağız
ÇADAP, Börgenek Köyü’nde kütüphane açtı
ÇADAP, Börgenek Köyü’nde kütüphane açtı
Gönen, DYK’da incelemelerde bulundu
Gönen, DYK’da incelemelerde bulundu
Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi
Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi
Mesleki Paylaşım ve Koordinasyon toplantısı yapıldı
Mesleki Paylaşım ve Koordinasyon toplantısı yapıldı
Milli Eğitim Müdürü Gönen’den köy okullarına ziyaret
Milli Eğitim Müdürü Gönen’den köy okullarına ziyaret
Protokol üyeleri uygulama otelinde incelemede bulundu
Protokol üyeleri uygulama otelinde incelemede bulundu
Servis şoförleri bilgilendirildi
Servis şoförleri bilgilendirildi
Ali Deniz: Okullarda hizmetli personel sayısı yetersiz
Ali Deniz: Okullarda hizmetli personel sayısı yetersiz
Adıyaman’da satranç severler sokakta yerini aldı
Adıyaman’da satranç severler sokakta yerini aldı
Teknofest’e katılacak öğrencilere destek
Teknofest’e katılacak öğrencilere destek
Gönen’den başarılı öğrencilere ödül
Gönen’den başarılı öğrencilere ödül
Adıyaman’da eTwinning ödülleri sahiplerini buldu
Adıyaman’da eTwinning ödülleri sahiplerini buldu
Çelikhan’da güvenlik toplantısı yapıldı
Çelikhan’da güvenlik toplantısı yapıldı
Şair Nurullah Genç okurlarıyla buluştu
Şair Nurullah Genç okurlarıyla buluştu
ADYÜ'de yüz yüze eğitim başladı - Videolu Haber
ADYÜ'de yüz yüze eğitim başladı - Videolu Haber
Adıyaman'da ‘İlköğretim Haftası’ kutlandı
Adıyaman'da ‘İlköğretim Haftası’ kutlandı
AGC'den Milli Eğitim Müdürü Gönen'e tebrik ziyareti
AGC'den Milli Eğitim Müdürü Gönen'e tebrik ziyareti
Adıyaman Valiliği’nden ikili eğitim açıklaması
Adıyaman Valiliği’nden ikili eğitim açıklaması
Müdür Gönen: Okullarımızı öğrencilerimiz için güvenli hale getirdik
Müdür Gönen: Okullarımızı öğrencilerimiz için güvenli hale getirdik
Polat: Yüz yüze eğitim için tüm tedbirleri alınmak zorundadır
Polat: Yüz yüze eğitim için tüm tedbirleri alınmak zorundadır
Milli Eğitim Müdürü Gönen çalışmaları yerinde inceledi
Milli Eğitim Müdürü Gönen çalışmaları yerinde inceledi
Öğrencilerini palyaço kıyafeti giyerek karşıladı
Öğrencilerini palyaço kıyafeti giyerek karşıladı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim