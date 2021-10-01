Başkan Dağdeviren: MEB gerekli tedbirleri almayarak yüz yüze eğitimi riske atmaktadır

Adıyaman şube binasında toplanan sendika üyeleri adına açıklamalarda bulunan Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Dağdeviren, Türkiye’de salgın nedeniyle 1,5 yıl okullar kapalı kaldığını ve bu süre zarfında sendikanın tüm çağrılarına rağmen okulların fiziki altyapı sorunları giderilmediğini, derslik sayısı ihtiyaç oranında arttırılmadığını hatırlattı.

“Türkiye çapında okulların önemli bir bölümü salgın koşullarına uygun hale getirilmedi”

Türkiye çapında okulların önemli bir bölümünün salgın koşullarına uygun hale getirilmediğini öne süren Dağdeviren, “2020-2021 eğitim öğretim yılı başlamadan önce, Türkiye’de salgın nedeniyle 1,5 yıl okullar kapalı kalmıştır. Bu süre zarfında sendikamızın tüm çağrılarına rağmen okulların fiziki altyapı sorunları giderilmemiş, derslik sayısı ihtiyaç oranında arttırılmamıştır. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ‘Okullarda gerekli önlemleri aldık’ ifadesini kullansa da, Türkiye çapında okulların önemli bir bölümünün salgın koşullarına uygun hale getirilmediği, gerekli altyapı hazırlıklarının yapılmadığı gün gibi ortadadır. Yüz yüze eğitime en uzun süre ara veren birkaç ülkeden biri olmamıza rağmen, ciddi bir eğitim planlamasıyla yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları yapılmamıştır. Öğretmen açıkları kapatılmamış, yeni okullar, ek derslikler inşa edilmemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda 6 Eylül’de yüz yüze eğitime geçileceğini aylar öncesinden belirlemişken, yardımcı hizmet personeli ile ilgili yeni bir atama ve çalışma yapmayarak, temizlik sorununu okul yöneticilerine havale etmeyi tercih etmiştir. Kırsal bölgelerde öğretmen ve okul yöneticisi olarak görev yapan binlerce arkadaşımız, asli görevleri dışında hizmetli ve memur çalışanlarının yapacağı işleri de yapmaktadır” dedi.

“Okullarda, öğretmen, öğrenci ve veliler ciddi sıkıntılar yaşamaktadır”

Adıyaman genelinde de bazı okullar depreme dayanıklılık güçlendirmesi adı altında kapatıldığını ve bu okulların öğrencileri başka okullarda öğrenimlerine devam etmek zorunda kaldıklarını iddia eden Dağdeviren, “MEB bugüne kadar seyreltilmiş sınıf uygulamasını hayata geçirmemiştir. Yeterli ek derslikler planlanmamış, ek öğretmen atamaları yapılmamıştır. En az 100 bin öğretmen atamasının yapılması gerekirken, 15 bin öğretmen ataması yapılacağına dair son açıklama adeta kamuoyunu oyalamaya dönüşmüş ve bu atamaların 31 Ocak 2022’de yapılacağı ilan edilmiştir. Ek derslik ihtiyacını gidermek bir yana, yüz yüze eğitime başlandığı dönemde birçok ilimizde onlarca okul ‘depreme dayanıklılık güçlendirmesi’ adı altında kapatılmış, kapatılan okullardaki öğrenciler farklı okullara dağıtılarak sınıf mevcutları daha da arttırılmıştır. Adıyaman genelinde de bazı okullar ‘depreme dayanıklılık güçlendirmesi’ adı altında kapatılmış bu okulların öğrencileri başka okullarda öğrenimlerine devam etmek zorunda kalmışlardır. Özellikle bu durumda olan okullarda, öğretmen, öğrenci ve veliler ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Uzaktan öğretim sürecinde yaşanan okul terkleri, öğrenme kayıpları, dezavantajlı grupların kayıplarının telafisi için müfredat dahil olmak üzere salgının eğitime etkisinin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi gerekirken, tüm çağrılarımıza rağmen böyle bir çalışma yapılmamıştır. Eğitim emekçilerinin pandemi koşullarında ders sürelerinin 30 dakikaya indirilmesi yönündeki talepleri duymazlıktan gelinmiştir. 40 dakikalık ders sürelerinin azaltılması için düzenleme yapılmamıştır. Okul öncesi öğretmenleri günde 6 ders ve 300 dakika blok ders yapmakta ve bu öğretmenlerin teneffüs hakkı bulunmamaktadır. 50 dakika olan ders sürelerinin 40 dakikaya düşürülmesi ve okul öncesi eğitim emekçilerinin de görüşleri alınarak teneffüs haklarının düzenlenmesi, pandemi koşulları dikkate alındığında aciliyet kazanmaktadır. MEB bu konuda da somut adımlar atmamıştır” diye konuştu.

“Vaka tespit edilen okul sayısı 30 kapanan sınıf sayısı 65’dir”

Adıyaman genelinde okullardaki son durum hakkında bilgi veren Dağdeviren, konuşmasını şöyle sürdürdü: "MEB sıralamış olduğumuz bu tedbirleri almayarak yüz yüze eğitimin devamını riske atmaktadır. Bu hafta ilimizde sendikamıza ulaşan vaka sayılarına göre, vaka tespit edilen okul sayısı 30 kapanan sınıf sayısı 65’dir. Bilgisi gelen bu okullarda temaslı ve pozitif öğretmen sayısı 35, temaslı ve pozitif öğrenci sayısı 500, temaslı ve pozitif personel sayısı 100 olmuştur. (Bu veriler bize ulaşan sınırlı sayıdaki okullardan gelen sonuçlardır.) Tedbirler hızla hayata geçirilmezse bu oranlar daha fazla yükselecektir. MEB, önlem almamaya devam ettiğinde karşılaşabileceğimiz olası acı sonuçların sorumlusu olacaktır. Eğitim Sen olarak tam zamanlı yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için tüm eğitim bileşenlerini ve kamuoyunu bu süreci daha fazla sorgulamaya, sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı için mücadele etmeye çağırıyoruz. 6 Eylül’den bu yana ilimizde yaptığımız okul gezilerinde tespit ettiğimiz sorunlar ve eğitim emekçilerinin beklentileri şu şekilde sıralayabiliriz. İl genelinde bir çok okulda yardımcı hizmetli ve temizlik personelinin olmayışından kaynaklı okullarda ciddi bir temizlik ve hijyen sorunu yaşamaktadır. Tüm okullara özel güvenlik personeli atanmalıdır. İl genelinde birçok okulda sınıf mevcutlarının olması gereken sayının (en fazla 30) çok üstünde olduğu tespit edilmiştir. Normal eğitim yapan okullarımızın çoğunda yemekhane olmamasından kaynaklı öğrenciler ciddi anlamda mağdur olmaktadır. Seyreltilmiş sınıf ve seyreltilmiş müfredatla eğitimin devam etmesi ders saat sayısının azaltılarak ikili eğitime geçilmelidir. Okullardaki hijyen ortamı için bir an önce ihtiyaç olan sayı belirlenerek kadrolu yardımcı hizmet personeli ataması yapılmalıdır. İş-Kur üzerinden geçici görevlendirmelere son verilmelidir. Kış aylarına girmeden, pencereler sağlıklı havalandırma ihtiyacına göre yenilenmelidir. Ders süreleri azaltılmalı, öncelikle 30 dakikaya düşürülmelidir. Teneffüs saatleri aşırı yoğunluk olmayacak şekilde planlanmalıdır. Okul öncesi için de ders süreleri düşürülmeli, öğretmenlere teneffüs hakkı tanınacak şekilde düzenlemelere gidilmelidir. MEB, bu tedbirlerin hayata geçirilebilmesi için ek ödenekleri ivedilikle sağlamalıdır. Yeni merkezi bütçede eğitime ayrılan payın, sıralanan tüm tedbirlere rahatlıkla yetecek bir düzeye çıkarılması sağlanmalıdır."