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Başarının ilk adımı amacı belirlemek

Genel anlamda kişisel gelişim kitaplarında duyduğumuz en önemli başarı adımlarından biri de bireylerin yürüyecekleri yolu amaç ve hedeflerini belirlemesidir.

Seobaz
Seobaz
22 Ekim 2021 Cuma 11:51
2 Okunma
Başarının ilk adımı amacı belirlemek

Genel anlamda kişisel gelişim kitaplarında duyduğumuz en önemli başarı adımlarından biri de bireylerin yürüyecekleri yolu amaç ve hedeflerini belirlemesidir. Bu amacı belirlemek ister bir sınavda başarı kazanmak ister iş yaşamında terfi edebilmek ya da Özel sektörde büyük karlar elde edebilmek için olsun büyük bir fayda sağlar. DHBT sınavında başarılı olabilmek için de bireylerin yapması gereken ilk sınava ilişkin amaçlarını açık ve net bir biçimde belirlemektir. Elbette bu hedef oldukça anlaşılır olmalıdır ve kişi öncelikle başaracağına inanmalıdır. Psikologlar ve kişisel gelişim uzmanları Bu anlamda amaç belirlemenin davranışları başlatan onları tetikleyen ve motivasyona neden olan ilk adımı olduğunu ifade etmektedirler. Çünkü doğru sonuçlar işte bu davranış gelişiminin başlaması ile birlikte ortaya çıkar.

DHBT sınavında başarının bir diğer yolu da doğru plan yapmak

Doğru plan yapmak DHBT sınavında başarının değil diğer yollarından biridir. Plan sadece ders çalışma süresini sıklığına ve konularını planlamak anlamına gelmemektedir. Bireyler çalışmaları ile ilgili plan yaparken aynı zamanda kendilerine de ciddi bir vakit ayırmak durumunda olmalıdır. Aksi takdirde çalışma süresi uzayacak ve uzadıkça bireyin kendine ayırdığı vakit azalacaktır. Kendine vakit ayırmadan bir sınav platformunda çalışmaya başlayan bireyler çabuk sıkılacak ve bu anlamda rakiplerinden daha erken bir sürede pes edecektir. Bireyler plan yaparken hangi dersin daha öncelikli olduğunu hangi derse ne kadar çalışmak gerektiğini ve tekrar sürelerini doğru bir şekilde koordine edebilmelidir. Çalışmak elbette ki başarının en önemli anahtarı olsa da bu anlamda dinlenmek ve bireyin uyuyup kendine vakit ayıracağın zamanları belirlemesi de aslında ders çalışma ve tekrar yapma süreleri kadar onu başarıya götüren bir olgudur. Çünkü dinlenmiş ve kendine vakit ayırmış bir zihin aynı zamanda yeni çalışılacak konuları ve hedefleri daha iyi algılayacak tır.

Planları günlük haftalık ve dönemlik olarak ayırmak gerekir

KPSS sınavı ve onunla paralel olarak ilerlemesi gereken DHBT sınavı günlük haftalık ve dönemlik planların yapılması gereken sınavlardır. Çünkü konu sayısı oldukça yoğundur ve bu anlamda özellikle de ezbere dayalı derslerin rutin olarak tekrar verilmesi gerekmektedir. Beri taraftan KPSS ve DHBT sınavı bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşecek olan ve bireylerin belirli bir dönem çalışması gereken sınavlar olduğu için plan yaparken zamanı ve doğru ayarlamaları önem arz eder. Zamanı verimli kullanmak bireyleri hem mangal hem de fiziksel anlamda daha sağlıklı bir hale getirir ve panik yapmadan doğru bir şekilde ders çalışmaya odaklanmalarını olanak sağlar. Dhbt soruları genel anlamda 40 sorudan meydana gelmektedir ve öğrencilere bu soruların çözebilmek için verilen süre 60 dakikadır. DHBT Okulu öğrencileri bu sınavla ilgili olarak yol gösteren rehberlik eden onlara çeşitli bilgileri veren en önemli platformudur.

Kaynak: https://www.dhbtokulu.com/2022-kpss-dhbt-sinav-suresi-soru-sayisi-nedir-h606.html

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