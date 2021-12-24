Bağımlılıkla Mücadele İstişare toplantısı Yapıldı - Videolu Haber

Düzenlenen değerlendirme toplantısına, Adıyaman Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Çelenk, Yeşilay Bölge Koordinatörü Hakan Özöncel, Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Arif Efkan Ketenci, STK temsilcileri, kurum amirleri Yeşilay cemiyeti üyeleri ve Yeşilay Gönülleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Arif Efkan Ketenci,"Türkiye bağımlılıklarla mücadele yetişkin eğitimleri' projesinde amacımız tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji gibi çeşitli bağımlılıklarla ilgili olarak başta gençler ve ebeveynler olmak üzere toplumun genelinde farkındalığın arttırılması ve bu maddelerin kullanımının bilgi ve bilinçle önüne geçilmesi amaçlanmaktadır" dedi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Çelenk ise, Bağımlılıkla mücadele konusunda okullarda öğrencilerin zararlı maddelerden korunabilmesi için birçok çalışma içerisinde olduklarını ve öğrencilere madde bağımlılığıyla ilgili sürekli bilgilendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca ise konuşmasında,"Yeşilay'ın oldukça güzel ve yararlı çalışmalar içerisinde bulunduğunu, maddeyle mücadele konusunda gerekilen her türlü çalışmayı desteklediklerini söyledi. Kurumlarımızla farklı projeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Gençlerimizi bu uyuşturucu illetinden kurtarmak ve tedavilerini psikolojik desteklerini almaları konusunda gece gündüz çalışacağız." dedi.

Yeşilay Bölge Koordinatörü Hakan Özöncel ise, şunları söyledi:

"Adıyaman Şubemizin çalışmaları diğer illerimize de örnek oluşturuyor. Yeşilayımız Ülkemizde ve dünyada bağımlık konusunda çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ülkemizin tüm kurumlarına verdikleri desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyor. Adıyaman'da bağımlılıklarla mücadele alanında yapılan çalışmalara katkılarından dolayı tüm kurum amirlerine, üyelerimize ve gönüllülerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum"şeklinde konuştu.

Haberin Videosu :