Aydın: AK Parti hükümetleri icraatları olarak tarihe mal olmaya devam edecektir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Halil Fırat, Yakup Taş ve Muhammed Fatih Toprak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i makamında ziyaret ederek, Adıyaman'ın eğitimdeki durumunu değerlendirdiler.

"Adıyaman'ımızda projelere imza atmanın gururunu yaşıyoruz"

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her türlü gayreti göstermeye devam ediyoruz. Adıyaman'ımızın gerek bölgemizde gerekse ülkemizde her alanda gelişmesi için çalışmalarımız durmadan devam etmektedir. Bu nedenle, yapılan ve yapılacak olan tüm yatırımları titizlikle takip etmeye de devam etmekteyiz. Özellikle, eğitim noktasında bu çabamız olanca hızıyla sürerken, ihtiyacımız olan ve örnek teşkil edecek her yatırımla Adıyaman'ımızda projelere imza atmanın gururunu yaşıyoruz."dedi.

"Büyük değişimleri yine AK Parti hükümetleri gerçekleştirmiştir"

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısından, yapılan derslik sayılarına, okul, alt ve üst yapı tesisleri ile eğitim alanında büyük değişimleri AK Parti hükümetleri gerçekleştirdiğini hatırlatan Aydın,"Adıyaman’da AK Parti hükümetleri döneminde milli eğitim alanında yapılanlar, alnımızın akı icraatlar olarak tarihe mal olmaya devam etmektedir. Modern okulları, artan öğretmen kapasitesi, her türlü çağdaş teknik altyapısı, eğitim tesisleri, inşa edilen yapılarıyla, yapılanlar hemşerilerimizin de takdirine mahzar olmuştur. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısından tutun da, yapılan derslik sayılarına kadar, okul, alt ve üst yapı tesisleri ile eğitim alanında büyük değişimleri yine AK Parti hükümetleri gerçekleştirmiştir."şeklinde konuştu.

"Adıyaman’ımız için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz"

Adıyaman için her türlü gayreti yine takip etmeye ve gayret göstermeye devam edeceklerini aktaran Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her türlü gayreti yine takip etmeye ve gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu manada, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’i milletvekili arkadaşlarımızla beraber ziyaretimizde Adıyaman’da eğitim alanında yapılanları ve yapılacaklar hakkında istişarelerde bulunduk. Evvel Allah’ın izniyle, Adıyaman’ımız için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Her alanda bizlere desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer, milletvekili arkadaşlarım ve tüm eğitim camiamıza şükranlarımı sunuyorum."