Galeriler Yazarlar
Adıyaman 14
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.393,39
ALTIN
921,41
DOLAR
14,75
STERLİN
19,25
EURO
16,06

Aydın: AK Parti hükümetleri icraatları olarak tarihe mal olmaya devam edecektir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyetle birlikte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret ederek Adıyaman'ın eğitim konusunu değerlendirdiler.

08 Nisan 2022 Cuma 21:38
2 Okunma
Aydın: AK Parti hükümetleri icraatları olarak tarihe mal olmaya devam edecektir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Halil Fırat, Yakup Taş ve Muhammed Fatih Toprak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i makamında ziyaret ederek, Adıyaman'ın eğitimdeki durumunu değerlendirdiler.
"Adıyaman'ımızda projelere imza atmanın gururunu yaşıyoruz"
Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her türlü gayreti göstermeye devam ediyoruz. Adıyaman'ımızın gerek bölgemizde gerekse ülkemizde her alanda gelişmesi için çalışmalarımız durmadan devam etmektedir. Bu nedenle, yapılan ve yapılacak olan tüm yatırımları titizlikle takip etmeye de devam etmekteyiz. Özellikle, eğitim noktasında bu çabamız olanca hızıyla sürerken, ihtiyacımız olan ve örnek teşkil edecek her yatırımla Adıyaman'ımızda projelere imza atmanın gururunu yaşıyoruz."dedi.
"Büyük değişimleri yine AK Parti hükümetleri gerçekleştirmiştir"
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısından, yapılan derslik sayılarına, okul, alt ve üst yapı tesisleri ile eğitim alanında büyük değişimleri AK Parti hükümetleri gerçekleştirdiğini hatırlatan Aydın,"Adıyaman’da AK Parti hükümetleri döneminde milli eğitim alanında yapılanlar, alnımızın akı icraatlar olarak tarihe mal olmaya devam etmektedir. Modern okulları, artan öğretmen kapasitesi, her türlü çağdaş teknik altyapısı, eğitim tesisleri, inşa edilen yapılarıyla, yapılanlar hemşerilerimizin de takdirine mahzar olmuştur. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısından tutun da, yapılan derslik sayılarına kadar, okul, alt ve üst yapı tesisleri ile eğitim alanında büyük değişimleri yine AK Parti hükümetleri gerçekleştirmiştir."şeklinde konuştu.
"Adıyaman’ımız için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz"
Adıyaman için her türlü gayreti yine takip etmeye ve gayret göstermeye devam edeceklerini aktaran Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bundan sonra da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her türlü gayreti yine takip etmeye ve gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu manada, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’i milletvekili arkadaşlarımızla beraber ziyaretimizde Adıyaman’da eğitim alanında yapılanları ve yapılacaklar hakkında istişarelerde bulunduk. Evvel Allah’ın izniyle, Adıyaman’ımız için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Her alanda bizlere desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer, milletvekili arkadaşlarım ve tüm eğitim camiamıza şükranlarımı sunuyorum."

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşcı’nın 'İkinci Ara Tatil' mesajı
Aşcı’nın 'İkinci Ara Tatil' mesajı
SANKO Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Dağlı yeniden atandı
SANKO Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Dağlı yeniden atandı
İtfaiyecilerden, minik öğrencilere yangın eğitimi verdi
İtfaiyecilerden, minik öğrencilere yangın eğitimi verdi
Vali Çuhadar, Eğitim yatırımlarını değerlendirdi
Vali Çuhadar, Eğitim yatırımlarını değerlendirdi
Öğrencilere, AFAD Deprem Simülasyon Tırında eğitim
Öğrencilere, AFAD Deprem Simülasyon Tırında eğitim
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri aday öğrencilerle buluştu
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri aday öğrencilerle buluştu
SANKO Üniversitesi'nden sosyal sorumluluk projelerine destek
SANKO Üniversitesi'nden sosyal sorumluluk projelerine destek
Sektör temsilcilerinden kitap toplama kampanyasına büyük destek
Sektör temsilcilerinden kitap toplama kampanyasına büyük destek
5 bin öğrenciye ücretsiz sinema keyfi
5 bin öğrenciye ücretsiz sinema keyfi
Adıyaman'da 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' proje devam ediyor
Adıyaman'da 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' proje devam ediyor
SANKO Üniversitesi Oğuzeli’nde kariyer günü düzenliyor
SANKO Üniversitesi Oğuzeli’nde kariyer günü düzenliyor
SANKO Üniversitesi Avrupa’dan gelen ilk öğrenciyi konuk etti
SANKO Üniversitesi Avrupa’dan gelen ilk öğrenciyi konuk etti
Üniversite öğrencileri köy okulunda kütüphane açtı
Üniversite öğrencileri köy okulunda kütüphane açtı
Kaymakam Canga, öğrencilere kaymakamlık mesleğini anlattı
Kaymakam Canga, öğrencilere kaymakamlık mesleğini anlattı
Müdür Aşcı, ilçelerin durumunu yerinde inceliyor
Müdür Aşcı, ilçelerin durumunu yerinde inceliyor
Cahit Zarifoğlu İlk ve Ortaokulu’nda kitap okuma etkinliği
Cahit Zarifoğlu İlk ve Ortaokulu’nda kitap okuma etkinliği
SANKO, Gaziantep’te Eurodesk Temas Noktası olmaya hak kazanan tek üniversite oldu
SANKO, Gaziantep’te Eurodesk Temas Noktası olmaya hak kazanan tek üniversite oldu
Afrika'da su kuyusu açtırmak için kermes düzenlendi
Afrika'da su kuyusu açtırmak için kermes düzenlendi
İtfaiyecilerden, miniklere yangın eğitimi verdi
İtfaiyecilerden, miniklere yangın eğitimi verdi
İstanbul’dan Kahta’daki köy okuluna uzanan yardım eli
İstanbul’dan Kahta’daki köy okuluna uzanan yardım eli
Polat Eğitim çalışanlarının sorunlarını değerlendirdi - Videolu Haber
Polat Eğitim çalışanlarının sorunlarını değerlendirdi - Videolu Haber
Gölbaşı'nda '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası' kutlandı
Gölbaşı'nda '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası' kutlandı
Derece yapan öğrencilerden Aşcı’ya ziyaret
Derece yapan öğrencilerden Aşcı’ya ziyaret
‘Hamurumda Paylaşmak’ projeden 700 öğrenciye kitap
‘Hamurumda Paylaşmak’ projeden 700 öğrenciye kitap
'İngilizce Her Yerde' projesi
'İngilizce Her Yerde' projesi
SANKO Üniversitesi İslahiye ve Nurdağı’nda kariyer günü düzenliyor
SANKO Üniversitesi İslahiye ve Nurdağı’nda kariyer günü düzenliyor
2021 yılında 168 okulda 178 bin öğrenciye ulaşıldı
2021 yılında 168 okulda 178 bin öğrenciye ulaşıldı
Adıyaman'da 'Çok Okuyan Çok Gezer' yarışmasının tanıtımı yapıldı
Adıyaman'da 'Çok Okuyan Çok Gezer' yarışmasının tanıtımı yapıldı
Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden ADYÜ’ye gezi
Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden ADYÜ’ye gezi
Öğrenciler Adıyaman Üniversitesini ziyaret etti
Öğrenciler Adıyaman Üniversitesini ziyaret etti

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim