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Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden ADYÜ’ye gezi

Adıyaman Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ve okul öğretmenleri tarafından Adıyaman Üniversitesine gezi düzenlendi.

24 Mart 2022 Perşembe 14:11
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Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden ADYÜ’ye gezi

Gezi programında Adıyaman Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören 210 öğrenci, Okul Müdür Yardımcısı Bilal Beke ve öğretmenler Mustafa Temir, Bahar Doğan Sever, Ahmet Avcı, Ayşe Efe Parlak, Ayşe Ergün ve Mehmet Aslancan yer aldı.
Öğrencilere gezi öncesi Üniversite idari çalışanları tarafından sosyal, sportif, kültürel, eğitim-öğretim, yurt ve yemekhane ile ilgili bilgiler verildi.
Minyaman Çarşısı, Adıyaman Evi, Nemrut Dağı Tümülüsü ve Perre Antik Kenti görsellerinin de içerisinde bulunduğu kampüs alanını gezen öğrenciler, Tıp Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bulunan anfi ve laboratuvarları ziyaret ettiler.
Geziden dolayı oldukça memnun olduklarını belirten Adıyaman Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yardımcısı Bilal Beke, “Oldukça verimli bir gezi organizasyonu oldu. Üniversitemiz her anlamda çok donanımlı. Hem üniversitemizle ilgili bilgiler edindik hem de öğrencilerimizin ufukları açıldı. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut hocamız başta olmak üzere Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünde görevli arkadaşlarımıza okulumuz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

 

Kaynak: PHA
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