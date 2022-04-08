Aşcı’nın 'İkinci Ara Tatil' mesajı

Aşcı, "2021 - 2022 eğitim - öğretim yılı ikinci ara tatilin başlaması" vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Ramazan Aşcı mesajında,"2021 - 2022 yılı eğitim-öğretim ikinci ara tatiline girmiş bulunmaktayız. Geleceğimizin teminatı olan sizlerden akademik başarının yanında, evrensel, yerel, maddi, manevi, mesleki, ahlaki ve millî tüm değerleri kapsayan ve kuşatan bir olgunlaşma, gelişme, ilerleme, değişim ve ahlak güzelliğine sahip olmanızı bekliyoruz. Hem akademik başarısı yüksek hem de maneviyatı güçlü ‘mutlu’ bireyler olmanızı temenni ediyorum. Bu ara tatilde bol bol eğlenmenizi, dinlenmenizi ve kaliteli zaman geçirmenizi diliyorum. Sevdiklerinizle, ailenizle, büyüklerinizle zaman geçirin. Arkadaşlarınızla, aile fertlerinizle oyunlar oynayın, ilginize ve yeteneğinize uygun sanat ve spor faaliyetlerine katılım sağlayın. Mutlaka okuyun, okuduğunuz üzerinde düşünmeyi ve fikir alışverişinde bulunmayı ihmal etmeyin. Bunları yaparak iyi bir moral ve motivasyonla ara tatilden döneceğinize inancım tamdır."dedi.

Velilere ve öğretmenlere ise başarılı ve mutlu olmak için sadece beceri kazanmak yeterli olmadığını belirten Aşcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hayatın her alanında başarılı ve mutlu olmak için sadece beceri kazanmak yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda erdem sahibi, merhametli, duyarlı ve değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmeliyiz. Bu yüzden öğrencilerimizin akademik başarısının yanı sıra manevi gelişimi de önemlidir. Sizler de bu ara tatilde çocuklarımızla kaliteli vakit geçirmeyi, oyunlar oynamayı, onları dinlemeyi, onlarla birlikte kitap okumayı ihmal etmeyiniz.

Eğitim - öğretim sistemimizin kilit taşı olan sizler de yorucu bir dönemi daha geride bıraktınız. Özverili çalışmalarınızdan ve emeklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ara tatilin öğretmenlerimize, gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum."