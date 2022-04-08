Galeriler Yazarlar
Adıyaman 14
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.393,39
ALTIN
921,41
DOLAR
14,75
STERLİN
19,25
EURO
16,06

Aşcı’nın 'İkinci Ara Tatil' mesajı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, 2021 - 2022 eğitim - öğretim yılı ikinci ara tatilin başlamasıyla ilgili mesaj yayımladı.

08 Nisan 2022 Cuma 22:35
3 Okunma
Aşcı’nın 'İkinci Ara Tatil' mesajı

Aşcı, "2021 - 2022 eğitim - öğretim yılı ikinci ara tatilin başlaması" vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Ramazan Aşcı mesajında,"2021 - 2022 yılı eğitim-öğretim ikinci ara tatiline girmiş bulunmaktayız. Geleceğimizin teminatı olan sizlerden akademik başarının yanında, evrensel, yerel, maddi, manevi, mesleki, ahlaki ve millî tüm değerleri kapsayan ve kuşatan bir olgunlaşma, gelişme, ilerleme, değişim ve ahlak güzelliğine sahip olmanızı bekliyoruz. Hem akademik başarısı yüksek hem de maneviyatı güçlü ‘mutlu’ bireyler olmanızı temenni ediyorum. Bu ara tatilde bol bol eğlenmenizi, dinlenmenizi ve kaliteli zaman geçirmenizi diliyorum. Sevdiklerinizle, ailenizle, büyüklerinizle zaman geçirin. Arkadaşlarınızla, aile fertlerinizle oyunlar oynayın, ilginize ve yeteneğinize uygun sanat ve spor faaliyetlerine katılım sağlayın.  Mutlaka okuyun, okuduğunuz üzerinde düşünmeyi ve fikir alışverişinde bulunmayı ihmal etmeyin. Bunları yaparak iyi bir moral ve motivasyonla ara tatilden döneceğinize inancım tamdır."dedi.
Velilere ve öğretmenlere ise başarılı ve mutlu olmak için sadece beceri kazanmak yeterli olmadığını belirten Aşcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Hayatın her alanında başarılı ve mutlu olmak için sadece beceri kazanmak yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda erdem sahibi, merhametli, duyarlı ve değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmeliyiz. Bu yüzden öğrencilerimizin akademik başarısının yanı sıra manevi gelişimi de önemlidir. Sizler de bu ara tatilde çocuklarımızla kaliteli vakit geçirmeyi, oyunlar oynamayı, onları dinlemeyi, onlarla birlikte kitap okumayı ihmal etmeyiniz.
Eğitim - öğretim sistemimizin kilit taşı olan sizler de yorucu bir dönemi daha geride bıraktınız. Özverili çalışmalarınızdan ve emeklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ara tatilin öğretmenlerimize, gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydın: AK Parti hükümetleri icraatları olarak tarihe mal olmaya devam edecektir
Aydın: AK Parti hükümetleri icraatları olarak tarihe mal olmaya devam edecektir
SANKO Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Dağlı yeniden atandı
SANKO Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Dağlı yeniden atandı
İtfaiyecilerden, minik öğrencilere yangın eğitimi verdi
İtfaiyecilerden, minik öğrencilere yangın eğitimi verdi
Vali Çuhadar, Eğitim yatırımlarını değerlendirdi
Vali Çuhadar, Eğitim yatırımlarını değerlendirdi
Öğrencilere, AFAD Deprem Simülasyon Tırında eğitim
Öğrencilere, AFAD Deprem Simülasyon Tırında eğitim
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri aday öğrencilerle buluştu
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri aday öğrencilerle buluştu
SANKO Üniversitesi'nden sosyal sorumluluk projelerine destek
SANKO Üniversitesi'nden sosyal sorumluluk projelerine destek
Sektör temsilcilerinden kitap toplama kampanyasına büyük destek
Sektör temsilcilerinden kitap toplama kampanyasına büyük destek
5 bin öğrenciye ücretsiz sinema keyfi
5 bin öğrenciye ücretsiz sinema keyfi
Adıyaman'da 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' proje devam ediyor
Adıyaman'da 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' proje devam ediyor
SANKO Üniversitesi Oğuzeli’nde kariyer günü düzenliyor
SANKO Üniversitesi Oğuzeli’nde kariyer günü düzenliyor
SANKO Üniversitesi Avrupa’dan gelen ilk öğrenciyi konuk etti
SANKO Üniversitesi Avrupa’dan gelen ilk öğrenciyi konuk etti
Üniversite öğrencileri köy okulunda kütüphane açtı
Üniversite öğrencileri köy okulunda kütüphane açtı
Kaymakam Canga, öğrencilere kaymakamlık mesleğini anlattı
Kaymakam Canga, öğrencilere kaymakamlık mesleğini anlattı
Müdür Aşcı, ilçelerin durumunu yerinde inceliyor
Müdür Aşcı, ilçelerin durumunu yerinde inceliyor
Cahit Zarifoğlu İlk ve Ortaokulu’nda kitap okuma etkinliği
Cahit Zarifoğlu İlk ve Ortaokulu’nda kitap okuma etkinliği
SANKO, Gaziantep’te Eurodesk Temas Noktası olmaya hak kazanan tek üniversite oldu
SANKO, Gaziantep’te Eurodesk Temas Noktası olmaya hak kazanan tek üniversite oldu
Afrika'da su kuyusu açtırmak için kermes düzenlendi
Afrika'da su kuyusu açtırmak için kermes düzenlendi
İtfaiyecilerden, miniklere yangın eğitimi verdi
İtfaiyecilerden, miniklere yangın eğitimi verdi
İstanbul’dan Kahta’daki köy okuluna uzanan yardım eli
İstanbul’dan Kahta’daki köy okuluna uzanan yardım eli
Polat Eğitim çalışanlarının sorunlarını değerlendirdi - Videolu Haber
Polat Eğitim çalışanlarının sorunlarını değerlendirdi - Videolu Haber
Gölbaşı'nda '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası' kutlandı
Gölbaşı'nda '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası' kutlandı
Derece yapan öğrencilerden Aşcı’ya ziyaret
Derece yapan öğrencilerden Aşcı’ya ziyaret
‘Hamurumda Paylaşmak’ projeden 700 öğrenciye kitap
‘Hamurumda Paylaşmak’ projeden 700 öğrenciye kitap
'İngilizce Her Yerde' projesi
'İngilizce Her Yerde' projesi
SANKO Üniversitesi İslahiye ve Nurdağı’nda kariyer günü düzenliyor
SANKO Üniversitesi İslahiye ve Nurdağı’nda kariyer günü düzenliyor
2021 yılında 168 okulda 178 bin öğrenciye ulaşıldı
2021 yılında 168 okulda 178 bin öğrenciye ulaşıldı
Adıyaman'da 'Çok Okuyan Çok Gezer' yarışmasının tanıtımı yapıldı
Adıyaman'da 'Çok Okuyan Çok Gezer' yarışmasının tanıtımı yapıldı
Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden ADYÜ’ye gezi
Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden ADYÜ’ye gezi
Öğrenciler Adıyaman Üniversitesini ziyaret etti
Öğrenciler Adıyaman Üniversitesini ziyaret etti

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim