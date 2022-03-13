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Aşcı’nın '12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma mesajı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü" mesajı yayımladı.

13 Mart 2022 Pazar 11:08
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Aşcı’nın '12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma mesajı

Ramazan Aşcı, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü nedeniyle yayınladığı mesajında, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilişinin 101. Yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle yâd ediyorum.
Bunalmış ruhların acı içinde halas anlarını beklediği bir dönemde yazılan bu marş, aynı zamanda yokluk içinde tarihten silinmek istenen bir milletin küllerinden yeniden doğma mücadelesinin aktarıldığı değerli bir mirastır. Milletimizin bağımsızlık aşkını, kahramanlıklarını ve fedakârca verilen kurtuluş mücadelesini dize dize işleyen Mehmet Akif, İstiklal Mücadelemizi bu destansı eseri ile ebedileştirmiştir. Vatansever kimliği ile milli mücadeleye büyük destek veren Mehmet Akif Ersoy ölümsüz eserleri, fikirleri, idealleri, örnek kişiliği ve mütevazı hayatıyla milletimizin gönlünde taht kurmuştur."dedi.
En iyi şekilde tercüman olup öyle güzel ifade etmiştir ki; İstiklal Marşı onun kaleminden çıkıp milletimize mal olduğunu hatırlatan Aşcı, şunları söyledi:
"Ömrünü vatanına ve milletine adayan Mehmet Akif, İstiklal Marşı ile milletimizin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olup öyle güzel ifade etmiştir ki; İstiklal Marşı onun kaleminden çıkıp milletimize mal olmuştur.
Bu durumu kendisi 'O şiir bir daha yazılamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın.' diyerek ifade etmiştir.
Millet olarak aynı kararlılıkla İstiklal Marşımızda en güzel ifadesini bulan ortak değerler ve amaçlar etrafında birleşmeli ve bizlere bu cennet vatanı, canları ve kanları pahasına emanet eden atalarımızın emanetlerini, daha iyi koruyarak ve geliştirerek, yarınlara taşıyabilmeliyiz.
Bu duygu ve düşünceler ile İstiklal Marşımızın kabul edilişinin yıldönümünü bir kez daha kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum."

 

Kaynak: PHA
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