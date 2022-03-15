Aşcı'dan değerlendirme toplantısı

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Toplantı Salonunda gerçekleştiren toplantıya merkez okul ve kurum müdürleri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni projelerin de tanıtıldığı toplantıda, okullarda yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında durum değerlendirmesi ve planlama çalışmalarının yanı sıra; okullarda eğitim-öğretim durumu, okullarda yapılan bakım-onarım- güçlendirme çalışmaları, 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi' kapsamında yapılan kütüphaneler için başlatılan kitap toplama kampanyaları, 'Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi' kapsamında yeni anasınıflarının durumu, Mesleki Eğitimde Çırak, Kalfa, Usta sayısının artırılması ile ilgili yürütülen çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı yardımcı kaynaklardan öğrencilerin faydalandırılması, DYK Kursları, kantin ve pansiyon denetimleri, ortaöğretim eylem planı, TÜBİTAK çalışmaları, Rehberlik ve zümre faaliyetleri, Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları, eğitim-öğretimde kaliteyi ve verimliliği arttırmaya yönelik yapılabilecek çalışmalar, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla yapılan faaliyet ve etkinlikler, veliler ile okullar arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi, eğitim paydaşları ile ekip ruhunu yakalayabilmek, TUBİTAK projeleri ve okullarda yapılan patent çalışmaları, TEKNOFEST projeleri, taşımalı eğitim ve taşıma kapsamında verilen yemek hizmeti ile ilgili dikkat edilecek konuları ele alındı.

Toplantıda ayrıca okul ve kurum müdürlerimize, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş tarafından kentte Gençlik Spor İl Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar ve işbirlikleri konusunda bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantı sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, katılımcılarla görüş alış verişinde bulunarak, sorun ve isteklerini dinledi.