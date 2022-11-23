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Aşcı'dan '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle mesaj yayımladı.

23 Kasım 2022 Çarşamba 16:16
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Aşcı'dan '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı

"24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle mesaj yayımlayan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin geleceğinin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara en güçlü biçimde hazırlayan, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, ömrünü ve hayallerini bu ülkenin evlatlarına adayan ve yıllar geçse de gönül bağımızı hiç koparmadığımız kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ''Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir''. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyeye taşıma hedefini görev bilen, bu yola aklını ve gönlünü koyan, geceyi gündüze eş tutan, üreten ve üretim için ilham veren her gün yeni bir şeyler öğrenmeye ve öğretmeye azmeden,  dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip eden özverili öğretmenlerimiz milletimizin geleceğini tayin edecektir.  Cennet vatanımızın her köşesine kılcal damarlarımız gibi dağılmış yarınlarımızın ümidi öğrencilerimizi vatanını seven, insan hakları ve demokrasiyi özümsemiş, aklın ve bilimin ışığında milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi için görevini fedakârca ifa eden öğretmenlerimizin hakkı ödenmez.  Bu duygu ve düşünceler ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bugünde, “Bedeli hiçbir maddî karşılık ile ölçülemeyecek” kadar saygın bir mesleğin mensubu olan tüm öğretmenlerimize sevgi, saygı ve minnettarlığımı ifade ediyor; 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden tebrik ediyorum, emekli öğretmenlerimize sağlık, terör saldırılarında kaybettiğimiz şehitlerimiz  başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet 
diliyorum."

Kaynak: PHA
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