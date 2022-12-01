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Aşçı, Yemek hizmetinden faydalanan öğrencilerle bir araya geldi

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi yemekhanesini ziyaret ederek taşımalı olarak gelen ve yemek hizmetinden faydalanan öğrencilerle bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

01 Aralık 2022 Perşembe 16:01
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Aşçı, Yemek hizmetinden faydalanan öğrencilerle bir araya geldi

Taşımalı olarak eğitim gören öğrencilerin öğle yemekleri büyük çoğunlukla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenevi döner sermaye işletmeleri bünyesinde kurulan mutfaklarda hazırlanarak öğrencilere ücretsiz olarak veriliyor.
Adıyaman’da taşımalı eğitim kapsamında bulunan 9 bin 511 ilköğretim, 7 bin 188 ortaöğretim, 1.169 özel eğitim, 1520 okul öncesi olmak üzere toplam 19.388 öğrenci; sağlıklı, dengeli beslenme ve kalori değerlerine göre hazırlanan öğle yemeği hizmetinden ücretsiz olarak faydalanmaktadır. Ayrıca taşıma kapsamında bulunmayan fakat maddi durumu iyi olmayan taşıma kapsamındaki okullarımızda eğitim gören 1153 öğrenciye de Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla ücretsiz yemek hizmeti verilmektedir.
İnceleme esnasında değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"Köylerden ve kasabalardan taşımalı olarak taşıma merkezlerine eğitim öğretim için gelen 19.388 öğrencimize günde bir, öğünde dört çeşit ücretsiz yemek veriliyor. Genellikle öğretmenevlerimizin mutfağında hazırlanan yemeklerimiz hijyen koşullarında üretilmektedir. Yemeklerimiz, her gün gıda mühendislerimiz tarafından denetlenmekte olup; termoboxlar içerisinde soğumadan okullarımıza teslim edilmektedir. Okullarımızdaki yemek teslim alma komisyonunca açılan yemekler görevlendirilen yemek dağıtıcıları tarafından öğrencilerimize verilmektedir. Bakanlığımızca bu sene ilk defa okul öncesi öğrencilerimize de ücretsiz yemek desteği verilerek okul öncesi eğitime erişimin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Yaptığımız okul ziyaretlerinde idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, çocuklarımız ve velilerimizin yemeklerden gayet memnun olduğunu görüyoruz. Yemeklerimizin daha kaliteli olması için gereken her türlü tedbiri almış durumdayız. Öğrencilerimize bu imkânları sunan Mahmut Özer başta olmak üzere tüm emeği geçenlere öğrencilerimiz adına teşekkür ederim." dedi.
Aşcı daha sonra öğrencilerle yemek yiyerek onlarla sohbet etti.

 

Kaynak: PHA
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