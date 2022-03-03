Aşcı, TRT GAP Diyarbakır Radyosu’nun konuğu oldu

Programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığımız ile Kültür Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan; öğrencilerimizin ders saatleri dışında kalan vakitlerini okuyarak, araştırarak, kendilerini geliştirerek değerlendirmelerine katkı sunacak "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında İlimiz genelinde sürdürülen hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır.

İhtiyaca yönelik atılacak adımların planlaması yapılarak ilimizde kütüphanesi olmayan 358 okul tespit edilmiş, bu okullarımız için kütüphane donatım malzemeleri Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kâhta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Metal Teknolojileri Alanı" ve "Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı"nda eğitim gören öğrenciler tarafından öğretmenleri gözetiminde yapılmıştır. Bu kapsamda kütüphane kurulumu veya kütüphane yenilenmesine ihtiyaç duyulan okullarımıza kütüphane yönetici masası, okuma masası ve sandalyeleri ile kitap raflarının üretimi İlimiz mesleki ve teknik anadolu lisesi atölyelerinde gerçekleştirilerek tüm okullarımıza kütüphane kazandırılmış, bu sayede İlimizde kütüphanesiz okul kalmamıştır. Donatımı tamamlanan kütüphanelerin kitapla buluşması çalışması kapsamında veli, öğrenci, öğretmen ve hayırsever katkısının sağlanması için il genelinde "Kütüphaneler Kitap Dolsun, Herkes Okusun" kitap toplama kampanyası düzenlenmiştir."dedi.

Önceliklerinin okul kütüphanelerini aktif hale getirmek olduğunu belirten Aşcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Okullarımızda da kütüphanelerindeki kitap sayısını artırmak, kitap okumaya farkındalık oluşturmak, kitapları düzeylerine göre sınıflandırmak, kayıt altına almak ve kütüphanedeki kitapları güncellemek amacıyla komisyonlar oluşturarak kampanyamız için bağışlanan kitapların tasnifi yapılmaktadır.

Okul kütüphanelerimiz şuanda öğrencilerimiz için bir milyona yakın kitap öğrencilerimizi bekliyor. İlimizde öğrenci başına 6.3 adet kitap bulunuyor. Kütüphanelerin donatım malzemesi ve kitaplarını temin etmek elbette ki çok önemli fakat asıl önemli olan raflardaki kitapları okuyucu ile buluşturmaktır. Bu amaçla öğrencilerimizin hayatına dokunan edebi, kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlerin gerçekleştirildiği merkezler haline getirilmesi amacıyla kütüphanelerimizde okuma saatleri, kütüphane söyleşileri ve yazar okumaları gibi etkinlikler düzenliyoruz. Önceliğimiz okul kütüphanelerini aktif hale getirmektir. Sizin aracılığınızda kampanyamıza destek olan ve olacak tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim. Ayıca Milli Eğitim Müdürü olarak atanmam vesilesiyle hayırlı olsun ziyaretime gelecek değerli misafirlerimize çiçek yerine kitap getirmelerini istirham ederim."