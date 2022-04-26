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Aşçı 'Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi Okul' projesini inceledi

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" Kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi

26 Nisan 2022 Salı 16:15
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Aşçı 'Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi Okul' projesini inceledi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim ortamlarını iyileştirmek, okullar arasındaki farklılıkları azaltarak fırsat eşitliğini sağlamak, öğretmenlerin meslekî gelişimlerini desteklemek, okul iklimini güçlendirmek ve okulun fiziki ortamlarının bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarını karşılayarak eğitimin niteliğini artırmak amacıyla Cumhurbaşkanlığının himayelerinde "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" başlatıldı.
Adıyaman'da da proje kapsamında seçilen temel eğitim okullarının altyapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek uygulama hayata geçirilecek.
İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, projenin verimli bir şekilde yürütülmesi için proje kapsamında seçilen 23 Nisan İlkokulunu ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Okul öncesi eğitime erişim oranlarının artırılması ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iyileştirme kapsamına alınan il genelinde 136 okulda altyapı ve eğitim ortamlarını zenginleştirme çalışmaları yapıldığını ve sürecin devamı hedeflenirken değerlendirmede bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,Projenin donatım, onarım, materyal ve teknolojik alt yapı olmak üzere dört ana unsurdan oluştuğunu ifade etti. 

 

Kaynak: PHA
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