Aşcı PİSA sınıfı ve laboratuvarları inceledi

Ziyarette, Ölçme ve Değerlendirme Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Abdullah Bilen ve Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Hacı Mahmut Kumral tarafından yapılacak sınav ve süreç hakkında sunum yapıldı.

Adıyaman Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi, PISA 2022’de Türkiye’yi temsil edecek 26 Anadolu imam hatip lisesi arasına girdi. Bu sene 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında yapılacak sınavlarda Türkiye’yi toplam 196 lise temsil edecek.

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı olan PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler halinde 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini değerlendiriyor. Yapılan araştırma sonunda da üç yılda bir rapor hazırlıyor.

PISA’nın 2022 yılına yönelik araştırma kapsamında geliştirilen başarı testleri ve anketleri Türkiye'de 15 Nisan-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında uygulanacak.

Araştırmaya katılan ülkelerde örgün eğitimde kayıtlı olan 15 yaş grubu öğrencilerin bulunduğu tüm okullar; ortaokul, Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi, imam hatip lisesi, mesleki ve teknik liseler, çok programlı liseler bu araştırmaya katılıyor. Araştırmaya katılacak olan okul ve öğrencilerin seçimi, OECD tarafından belirleniyor.

Ziyarette ve incelemede İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Türkiye'yi bu önemli sınavda temsil edecek öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.