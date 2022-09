Aşcı, öğrenciler için yemek hazırlanan mutfakta incelemede bulundu

Merkez başta olmak üzere, Merkeze bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamında bulunan 61 okulda, 5 bin 250 öğrenci, sağlıklı ve dengeli beslenme ve kalori değerlerine göre her gün öğlen yemeğini ücretsiz olarak yiyor.

Yapılan çalışmalar hakkında Öğretmenevi Müdürü Aziz Özbilgiç tarafından bilgi alan Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "İlimiz merkezde bulunan Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu mutfağında hazırlanan yemeklerimiz hijyen koşullarında üretilmektedir. 2 baş aşçı, 2 aşçı yardımcısı, 7 vasıflı işçi tarafından üretilen yemeklerimiz 6 servis aracıyla okullarımıza ulaştırılmaktadır. Yemeklerimiz, her gün gıda mühendisimiz tarafından denetlenmekte olup; termoboxlar içerisinde soğumadan okullarımıza teslim edilmektedir. Okullarımızdaki yemek teslim alma komisyonunca açılan yemekler part-time olarak görevlendirilen 60 yemek dağıtıcılarınca öğrencilerimize verilmektedir.

Yaptığımız okul ziyaretlerinde idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, çocuklarımız ve velilerimizin yemeklerden gayet memnun olduğunu görüyoruz. Yemeklerimizin daha kaliteli olması için gereken her türlü tedbiri almış durumdayız."dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, konuşmasının devamını şöyle sürdürdü:

"İlimizde taşımalı olarak eğitim gören 5250 öğrencimizin öğlen yemeklerinin hazırlandığı Müdürlüğümüze bağlı Adıyaman Öğretmenevi Mutfağını ziyaret ettik. Aşçı ve yardımcı personellerimizin kendi çocuklarına hazırlar gibi özenle yaptıkları çalışmaları görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bu hizmetin yerine getirilmesinde emeği geçen başta Öğretmenevi Müdürüm Aziz Özbilgiç ve Öğretmenevi çalışanları olmak üzere herkese teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar dilerim."