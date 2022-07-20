Aşcı, Mülkiyet Birimini kabul etti

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul-kurumlarda başlatmış olduğu Sınai Mülkiyet patent, faydalı model, tasarım ve marka hakkı başvurularında Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sınai mülkiyet tescil sayısında Türkiye'de 1. sıraya yükseldi.

Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimde üretim kapasitesini fikri mülkiyete yönlendirmek ve sınai mülkiyet hakları konusunda farkındalık oluşması amacıyla İl Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde birimler oluşturarak okulların patent, faydalı model, tasarım, marka vb. alanlarda başvuru yapmasını sağladı.

Türk Patent ve Marka Kurumuna, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul-kurumlar bazında, yapılan başvurularda iller arası dağılım sonuçlarına göre Adıyaman 117 tasarım tescili ile Türkiye 1'incisi oldu.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Adıyaman’a bu başarıyı getiren Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Necmettin Beyaz ile Sınai Mülkiyet Biriminde görevli öğretmeni Cem Akkaya ve Yusuf Gözel’i makamında kabul ederek yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Meslek liselerimizdeki sınai mülkiyet hakları alanındaki çalışmaların yüksek teknolojiye ulaşma sürecinde önem taşıdığını belirten Aşcı,"Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve ortaya koyduğu hedefleri ve konuşmalarında ifade ettiği gibi “Hâlbuki asıl olan hazır teknolojiyi almak ve onun kullanımını öğrenmek değil, teknolojiyi tasarlamak, geliştirmek ve üretmektir” sözünü de kendimize şiar edinerek Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in öncülüğünde sürdürdüğümüz patent çalışmaları neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumunca yapılan sinai mülkiyet tescil sayılarında, İlimiz 117 tescil ile Türkiye birinciliğine ulaşmıştır.İlimizin sınai mülkiyet hakları konusunda Türkiye’de 1.sıraya yükselmesine katkı sağlayan başta Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Necmettin Beyaz ile İlimiz sınai mülkiyet birimi olmak üzere okul idarecilerine, öğretmenlere, öğrencilere ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."dedi.