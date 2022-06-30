Aşcı, LGS 1.’si öğrencileri makamında kabul etti

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Merkez Türkiye Petrolleri Ortaokulu Öğrencisi Aysima Beyza Taştan ve Besni Özel Simya Ortaokulu Öğrencisi Kadriye Beyza Temurayak'ı Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, makamında kabul etti.

Müdürlük makamında gerçekleşen ziyarette, öğrencilerden Aysima Zeynep Taştan ve Kadriye Beyza Temurayak'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, öğrencilerin ailesi ve Türkiye Petrolleri Ortaokulu Yusuf Yıldız ve Özel Besni Simya Koleji Müdürü Onur Çubuk eşlik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, LGS sonuçlarına göre Türkiye'de 48 ilin birinci çıkardığını ve toplam 193 birinci olduğunu ifade ederek, öğrencilerden Aysima Beyza Taştan ve Kadriye Beyza Temurayak'ın aldıkları 500 tam puanla birinci olan 193 öğrenci içinde yer aldıklarını belirtti.

Değerlendirmede bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"2022 LGS'de 500 tam puan alarak üstün başarı gösteren sevgili öğrencilerimiz Aysima Zeynep Taştan ve Kadriye Beyza Temurayak'ı kutlarım. Bundan sonraki eğitim öğretim hayatlarında da başarılarının devamını diliyorum. Öğrencimizi yetiştiren ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum" dedi.