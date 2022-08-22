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Aşçı, 'İnovatif Atölyeler' projesinin açılış törenine katıldı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik (STEAM) eğitimini deneyimlemelerine olanak vermek amacıyla planlanan “Keşif Yolculuğu: İnovatif Atölyeler” projesinin açılış törenine katıldı.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:22
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Aşçı, 'İnovatif Atölyeler' projesinin açılış törenine katıldı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yenilikçi Eğitim Merkezi (AYEM) tarafından 4004 TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında yürütülen, 7. sınıf öğrencilerinin 21. yy bilim ve teknolojisinin gerektirdiği becerileri kazanmalarına destek olmak, Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik (STEAM) eğitimini deneyimlemelerine olanak vermek amacıyla planlanan “Keşif Yolculuğu: İnovatif Atölyeler” projesinin açılış törenine katıldı.
Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı’nın yanı sıra AYEM’den sorumlu Şube Müdürü Hikmetullah Soysal, akademisyenler, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"Keşif Yolculuğu: İnovatif Atölyeler" adlı projemiz, Adıyaman Yenilikçi Eğitim Merkezi (AYEM)’nde yer alan inovatif atölyelerde Adıyaman’ın merkez hariç 8 farklı ilçesinde taşıma yoluyla eğitime erişimi sağlanan 7.sınıftan 8.sınıfa geçmiş 15’i kız 15’i erkek olmak üzere toplam 30 ortaokul öğrencisinin katılımıyla 22-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında konaklamalı olarak gerçekleştirilecektir. Bu projeyle sosyo-ekonomik düzeyi düşük ve dezavantajlı grupta yer alan taşımalı okullarda öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin 21. yy bilim ve teknolojisinin gerektirdiği becerileri kazanmalarına destek olmak, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik eğitimini deneyimlemelerine olanak vermek amacıyla alanında uzman akademisyenlerle buluşturacağız. Bu projede emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
21. YY Beceri Atölyeleri” projesi kapsamında kurulan AYEM binasında 9 farklı atölye bulunmaktadır.

 

Kaynak: PHA
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