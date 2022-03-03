Aşcı, ilçe milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi

Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, ilçe milli eğitim müdürleriyle tanışma ve değerlendirme toplantısında bir araya gelerek ilçelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve eğitim gündemine dair önemli başlıkları ele alarak görüş ve önerilerini paylaştı.

Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Adıyaman'da eğitim öğretim faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesinin öneminden dikkat çeken İl Müdürü Ramazan Aşcı, "İlimizin eğitim öğretim faaliyetlerindeki başarı ivmesini ekip çalışması ve iş birliği ruhuyla hep birlikte daha yukarıya taşıyacağız. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizle birlikte geleceğimiz olan evlatlarımız için büyük bir özveriyle çalışacağız. İlçe milli eğitim müdürlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.