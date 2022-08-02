Aşçı, BİLSEM'de öğrencilerin yeteneklerine eşlik etti - Videolu Haber

Öğrencilerle sohbet edip geleceğe dair hayallerini dinleyen ve yaz okulu hakkında okul idaresi ve öğretmenlerden bilgi alan Aşcı,"Ülkemizin aydınlık ve umut dolu yarınları için ellerinden gelen tüm gayreti gösteren okul idaremize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim."dedi.

Bilim Sanat Merkezlerinde bu yıl ilk defa açılan Yaz Okulları kapsamında, Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezinde ’de 14 branşta toplam 64 atölye yer aldı.

Bu branşlar: Akıl Oyunları, Astronomi, Bilimsel Araştırma Teknikleri, Diksiyon, Drama, Fotoğrafçılık, Görsel Sanatlar, Müzik, Origami, Robotik, Seramik, Teknoloji ve İnovasyon, Yabancı Dil ve Yazılım yer aldı.

BİLSEM Yaz Okullarında her atölye 4 saat olarak yürütülmekte ve her öğrenci iki atölyeden yararlanırken, 18 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 14 Ağustos 2022 tarihleri arasında 4 hafta olarak planlanan BİLSEM Yaz Okuluna kent genelinde ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören toplam 410 öğrenci eğitimden yararlanıyor.

Haberin Videosu :