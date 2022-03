Aşcı, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Videolu Haber

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, şube müdürleri, ulusal ve yerel basın mensupları katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, basın mensuplarıyla ilgili düzenlenen toplantıda tek tek tanışarak, basın mensupları ile barışık şekilde görev yapacağını söyledi.

"Adıyaman'da eğitim ve öğretim için devletimiz gerçekten her şeyi yapmış"

Eğitim konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ve ellerini taşı altına koyacaklarını belirten Aşcı, "Yaklaşık 25 gündür Adıyaman'dayım. Adıyaman'ın eğitim ve öğretimiyle ilgili ne yapabiliriz konusunda çok yoğun çalıştık. Yakın vadede ne yapacağız, orta ve uzun vadede ne yapacağız onu masaya yatırdık. Adıyaman'da eğitim ve öğretim için devletimiz gerçekten her şeyi yapmış. Buradaki iş adamları ve sanayicilerde ciddi anlamda destek vermişler. Adıyaman'da okullaşma oranı üst düzeye çıkarılmış. Bundan sonra bizler eğitim ve öğretimi daha kaliteli bir hale dönüştürebiliriz, bunun üzerine çalışacağız. İlimizin akademik başarısının artırılması, okullarımızda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin artırılması, okullarımız arasındaki imkân farklılıklarının azaltılması, proje tabanlı öğrenme etkinliklerinin artırılması ve öğretmen motivasyonunun en üst düzeye çıkartılarak öğretmenlerimizin mesleki gelişimi ile ilgili çalışmaların yapılması başlıkları altında altında bu hedeflerimizi gruplandırdık ve göreve başlar başlamaz faaliyetlerimizi bu beş hedef doğrultusunda yoğunlaştırdık." dedi.

Aşcı, basın mensuplarına belirlenen bu yerel hedefler doğrultusunda şimdiye dek yapılan çalışmalar, devam etmekte olan faaliyetler ve plan aşamasında olan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, Adıyaman’da yapacağı projeler başta olmak üzere diğer tüm konularda desteklerinden ötürü Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, STK’lara ve basın mensuplarına teşekkür etti.

Program basın mensuplarının soruların ardından sonlandı.

