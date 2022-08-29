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Aşçı: 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "30 Ağustos Zafer Bayramı" vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:45
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Aşçı: 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum

Ramazan Aşcı mesajında,"Tarihinin hiçbir döneminde esarete boyun eğmemiş Aziz Milletimizin şanlı tarihine altın harflerle yazdırdığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonucunda işgal birliklerinin ülkemizi büyük bir yenilgiyle terk ettiği emsalsiz bir kahramanlık destanının 100. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı milletçe birlik ve dirlik içinde kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Kahraman Türk milletinin tüm imkânsızlıklara rağmen milli mücadelesini kazanarak bağımsızlığına sahip çıktığı 30 Ağustos Zaferi, tarih sayfasındaki yerini, inancın zafere dönüştüğü büyük bir kahramanlık örneği ve bağımsızlık mücadelesi olarak almıştır. Varlığını ve gücünü iman dolu göğüslerin birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin, tarih boyunca yüce değerler etrafında oluşturduğu bu birlikteliğin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız her türlü dâhili ve harici badireyi aşmamızı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu duygularla, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve canları pahasına temin eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: PHA
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