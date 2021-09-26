Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi

Cumhuriyet Mahallesi 2. Çevre Yolu’nda bulunan ve içinde yatay-düşey trafik işaretleri, sinyalizasyon sistemleri, yaya geçitleri, yaya kaldırımları ve eğitim pistlerinden oluşan Trafik Eğitim Parkını gezerek, trafik polislerinin gözetiminde akülü araçlara binip trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenen Sevgi Anaokulu öğrencileri, gün boyunca hem eğlendi, hem de uzmanların uygulamalı anlatımlarıyla bilgilendirildi.

Gezinin amacı hakkında bilgi veren öğretmenler ise, çocukların trafik bilgi ve becerilerinin artırılması açısından oldukça güzel bir çalışmaya imza atıldığını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.