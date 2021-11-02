Anaokulu öğrencileri trafik kurallarını bu parkta öğreniyor

Adıyaman Belediyesi tarafından geleceğin sürücüleri olan öğrencilerin trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenebilmesi için hizmet veren Trafik Eğitim Parkı miniklerden yoğun ilgi görüyor.

Cumhuriyet Mahallesi 2. Çevreyolu’nda bulunan ve içinde yatay-düşey trafik işaretleri, sinyalizasyon sistemleri, yaya geçitleri, yaya kaldırımları ve eğitim pistlerinden oluşan Trafik Eğitim Parkını gezerek, sorumlular gözetiminde akülü araçlara binip trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler, gün boyunca hem eğlendi hem de bilgi sahibi oldu.

Çocukların trafik bilgi ve becerilerinin artırılması açısından oldukça güzel bir çalışmaya imza atıldığını dile getiren eğitimciler ise belediye yetkililerine ve ekiplere teşekkür etti.