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Anadolu 500 araştırmasında SANKO’nun 6 şirketi yer alıyor

Ekonomi Dergisi Capital’in Türkiye’nin en büyük özel sektör şirketlerini ortaya koyan “Anadolu 500” araştırması sonuçlandı. Listede SANKO’nun 6 şirketi bulunuyor.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 12:59
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Anadolu 500 araştırmasında SANKO’nun 6 şirketi yer alıyor

Capital Dergisi’nde, şirketlerin 2021 yılı cirosu baz alınarak yapılan araştırmaya ilişkin değerlendirmede, bu yıl cirosu bir milyar 675 milyon 491 bin 16 TL ve üzerinde olan firmaların listeye girebildiği belirtildi.
Gaziantep’ten 25 firmanın bulunduğu listede, Sanko Tekstil İşletmeleri 163’üncü, Sanko Dış Ticaret 271’inci, Çimko Çimento ve Beton 360’ıncı, Süper Film Ambalaj 390’ıncı, Sanko Enerji 456’ncı ve Sanko Pazarlama 468’inci sırada yer aldı.
Geçen yıla göre Sanko Tekstil İşletmeleri 41, Çimko Çimento ve Beton 78, Süper Film Ambalaj 12 sıra yükselirken, Sanko Pazarlama 2020 yılında Capital Anadolu 500’e girememişti. 
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından, 2021 yılı üretimden net satışlar baz alınarak yapılan araştırmaya göre, SANKO Holding şirketlerinden Sanko Tekstil İşletmeleri 92’nci, Çimko Çimento ve Beton 198’inci, Süper Film Ambalaj 216’ncı, Sanko Enerji 302’nci sırada bulunuyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nce (TİM) 2021 yılı verileri baz alınarak gerçekleştirilen en büyük 1000 ihracatçı listesinde Sanko Dış Ticaret 67’nci, Sanko Tekstil İşletmeleri 935’inci sırada bulunuyordu.

 

Kaynak: PHA
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