Altınşehir’in 'Fesuphanallah' klibi beğeni topladı

Önceki yıllardan bu yana farklı alanlarda yapmış olduğu etkinliklerle adından sıkça söz ettiren Adıyaman Altınşehir Anadolu Lisesi Proje Okulu bu kez farklı bir konsept çalışmasına imza attı.

Söz, senaryo ve yönetmenliğini okulun müzik öğretmeni Burak Kaya’nın yaptığı klipte, okul öğrencileri ve öğretmenleri tarafından sanatçı Erkin Koray’ın "Fesuphanallah" adlı şarkısının sözlerine farklı bir renk ve mizah katılarak Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına (YKS) hazırlık ve çalışma süreci anlatıldı.

Şimdiye kadar birçok etkinlikte yer alan ve bu etkinliklerin yapılmasında öncülük eden okulun müzik öğretmeni Burak Kaya bu kez de söz, senaryo ve yönetmenliğini yapmış olduğu klip hakkında şunları söyledi:

"Okulumuz adına birçok etkinlikte yer aldık ve çoğunda güzel işlere imza attık ve herkesin beğenisini kazandık. Bu seferki konseptimiz ise benim düşüncemdi. YKS sınavlarına dikkat çekmek istedik. Gerçekten gerek öğrencilerimiz gerekse de öğretmenlerimiz bu süreçte çok yoruluyor, zorlu bir maraton oluyor bizler için. Bu yüzden öğretmen arkadaşlarımla ve öğrencilerimizle birlikte böyle bir klip hazırlamaya karar verdik. Erkin Koray’ın ‘‘Fesuphanallah’’ adlı şarkısına biraz sorumluluk, biraz çalışma bilinci, biraz da mizah kattık. Klibi hazırlarken bizler çok eğlendik. Klibi izleyecek olanların da izlerken çok keyif alacağını ve klibi beğeneceklerini düşünüyorum hatta şimdiye kadar da kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştığını söyleyebilirim. Klibin söz, senaryo ve yönetmenliğini yaptığım için kısa sürede bu kadar tıklanma olması ve beğenilmesi beni de şaşırttı, çok mutlu oldum. Son olarak bu klibin hazırlanmasında desteklerini esirgemeyen başta okul idaremiz olmak üzere, klipte yer alan öğrencilerimize ve okulumuz öğretmenlerinden; Turan Teker’e, Sultan Bucak’a, Samed Ergen’e, İsmail Tanrıverdi’ye, Gülseren Aşçı’ya ve emeği geçen tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Farklı konseptlerde ve etkinliklerde yeniden görüşmek dileğiyle"