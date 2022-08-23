Ali Deniz: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için sınav şartı kaldırılmalıdır

Ali Deniz, “haklı taleplere, geçerli mazeretlere duyarsız kalınması, eğitim çalışanlarının moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekte, eğitimde verimliliği düşürmektedir” dedi.

Kariyer Basamakları uygulamasında sınav şartının kaldırılması gerektiğini bu konuda öğretmenler arasında ciddiye alınması gereken bir beklenti oluştuğunu ifade eden Deniz, “kabine toplantısı ardından yapılan açıklama bu talebin karşılanmasından imtina edildiğini göstermektedir. Eğitim Öğretim yılı açılışına kısa bir zaman kala öğretmenlerimizin büyük bir kısmı sınav stresi ile baş başa bırakılmıştır. Öğretmenlerimize yaşatılan sınav stresi, motivasyonlarını bozmadan bakanlık sınav şartını kaldırmalıdır” şeklinde konuştu. Ali Deniz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğitim Bir Sen Adıyaman Şubesi olarak 8 yılını doldurmuş olan öğretmenlerimize uzman öğretmenlik ve 12 yılını tamamlamış olan öğretmenlerimize de başöğretmenlik unvanı verilmesinin uygun olacağını daha önce ifade etmiştik. Tüm öğretmenlerimizin eğitim öğretim yılı başlarken motivasyonunu ve çalışma arzusunu arttıracak adımın atılmasını bekliyoruz. Tüm bu çağrılarımıza ve alandaki taleplere rağmen süreçle ilgili çözüm üretmekten imtina eden Milli Eğitim Bakanlığı ipe un sermekten vazgeçmeli, zorlaştırmak yerine kolaylaştırmalı; öğretmenlerimizin taleplerini dikkate alarak güveni pekiştirecek adımlar atmalıdır.”