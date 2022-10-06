Galeriler Yazarlar
Adıyaman 29
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.544,76
ALTIN
1.024,41
DOLAR
18,58
STERLİN
21,00
EURO
18,43

Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinin açılışı yapıldı

Adıyaman Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesinde bulunan Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi’nin açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Açcı tarafından yapıldı.

06 Ekim 2022 Perşembe 13:31
2 Okunma
Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinin açılışı yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Ertuğrul Gazi Anadolu Lisemizin bünyesinde oluşturulan; çocukların strateji geliştirme, planlama yapabilme, mantık yürütme, sıra dışı düşünme gibi gelişimlerini sağlamayı amaçlayan “Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi’nin açılışını yaptı. 
Açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı’nın yanı sıra Ortaöğretim Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Ömer Faruk Güneş, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, akıl ve zekâ oyunları atölyesinin açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek,“Yapılan bu tür çalışmaların öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Burada da çocuklarımızın sevincine ve memnuniyetine şahit olduk. Açmış olduğumuz akıl ve zekâ oyunları atölyesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Ayrıca okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimizle bir araya gelerek okulda yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldık. Atölyemizin açılmasında ve okul başarısını arttırmaya yönelik yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim.”ifadelerini kullandı.
Açılışın ardından öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayan Ramazan Aşcı, daha sonra okul idareciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek okulda yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitim Sendikalarından Aşcı'ya ziyaret
Eğitim Sendikalarından Aşcı'ya ziyaret
SANKO Üniversitesi SHMYO’da Oryantasyon Eğitimi düzenlendi
SANKO Üniversitesi SHMYO’da Oryantasyon Eğitimi düzenlendi
Demir'den '5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü' mesajı
Demir'den '5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü' mesajı
Görsel sanatlar atölyesinin açılışı yapıldı
Görsel sanatlar atölyesinin açılışı yapıldı
Tekstil firmalarına 'Çırak Bul Web' uygulamasının tanıtımı yapıldı
Tekstil firmalarına 'Çırak Bul Web' uygulamasının tanıtımı yapıldı
Adıyaman Belediyesi'nde 'Aile İçi İletişim' ve 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' programı
Adıyaman Belediyesi'nde 'Aile İçi İletişim' ve 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' programı
Ramazan Aşıçı köy okulları ziyaretleri devam ediyor
Ramazan Aşıçı köy okulları ziyaretleri devam ediyor
İtfaiyecilerden, miniklere 'İtfaiyecilik' eğitimi
İtfaiyecilerden, miniklere 'İtfaiyecilik' eğitimi
Adıyaman'da Sene Başı Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Adıyaman'da Sene Başı Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Tutdere: Eğitim hakkı herkese eşit ve adil bir şekilde sağlanmıyor
Tutdere: Eğitim hakkı herkese eşit ve adil bir şekilde sağlanmıyor
Adıyaman Üniversitesi yabancı uyruklu ğrenci ve öğretmenlere ev sahipliği yaptı
Adıyaman Üniversitesi yabancı uyruklu ğrenci ve öğretmenlere ev sahipliği yaptı
Aşcı, öğrenciler için yemek hazırlanan mutfakta incelemede bulundu
Aşcı, öğrenciler için yemek hazırlanan mutfakta incelemede bulundu
Eğitim Sen üyeleri Öğretmenlik Meslek Kanunun iptal edilmesini istedi
Eğitim Sen üyeleri Öğretmenlik Meslek Kanunun iptal edilmesini istedi
Miniklerden 'Tarladan Sofraya Mısırın Yolculuğu' etkinliği
Miniklerden 'Tarladan Sofraya Mısırın Yolculuğu' etkinliği
Adıyaman'da 326 öğrenciye trafik eğitimi verildi
Adıyaman'da 326 öğrenciye trafik eğitimi verildi
Adıyaman Belediyesi'nden, üniversiteyi kazanan gençlere destek - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi'nden, üniversiteyi kazanan gençlere destek - Videolu Haber
Morkoç'tan 'Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi' değerlendirmesi
Morkoç'tan 'Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi' değerlendirmesi
'Temel Eğitimde 10 Bin Okul' projesi devam ediyor
'Temel Eğitimde 10 Bin Okul' projesi devam ediyor
SANKO Üniversitesi ek kontenjanla gelecek öğrencilerini bekliyor
SANKO Üniversitesi ek kontenjanla gelecek öğrencilerini bekliyor
ADYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ailesine 30 yeni öğrenci katıldı
ADYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ailesine 30 yeni öğrenci katıldı
Yaz Kur’an Kursları arasında bilgi yarışması heyecanı yaşandı
Yaz Kur’an Kursları arasında bilgi yarışması heyecanı yaşandı
ADYÜ, 4. Uluslararası 33. Ulusal Biyofizik Kongresine ev sahipliği yapıyor
ADYÜ, 4. Uluslararası 33. Ulusal Biyofizik Kongresine ev sahipliği yapıyor
İkizler, hayal ettikleri üniversiteyi kazandılar - Videolu Haber
İkizler, hayal ettikleri üniversiteyi kazandılar - Videolu Haber
Aşçı: 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum
Aşçı: 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum
İnovatif atölyeler projesi tamamlandı
İnovatif atölyeler projesi tamamlandı
Kahta'da sene başı okul müdürleri toplantısı düzenlendi
Kahta'da sene başı okul müdürleri toplantısı düzenlendi
Rektör Dağlı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Rektör Dağlı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Türkiye Geneli Siyer-i Yarışması'nda üçüncü olan öğrenci ödülünü aldı
Türkiye Geneli Siyer-i Yarışması'nda üçüncü olan öğrenci ödülünü aldı
SANKO Üniversitesi’nin ISO BGYS belgesi gururu
SANKO Üniversitesi’nin ISO BGYS belgesi gururu
Ali Deniz: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için sınav şartı kaldırılmalıdır
Ali Deniz: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için sınav şartı kaldırılmalıdır

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim