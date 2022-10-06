Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinin açılışı yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Ertuğrul Gazi Anadolu Lisemizin bünyesinde oluşturulan; çocukların strateji geliştirme, planlama yapabilme, mantık yürütme, sıra dışı düşünme gibi gelişimlerini sağlamayı amaçlayan “Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi’nin açılışını yaptı.

Açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı’nın yanı sıra Ortaöğretim Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Ömer Faruk Güneş, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, akıl ve zekâ oyunları atölyesinin açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek,“Yapılan bu tür çalışmaların öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Burada da çocuklarımızın sevincine ve memnuniyetine şahit olduk. Açmış olduğumuz akıl ve zekâ oyunları atölyesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Ayrıca okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimizle bir araya gelerek okulda yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldık. Atölyemizin açılmasında ve okul başarısını arttırmaya yönelik yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim.”ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayan Ramazan Aşcı, daha sonra okul idareciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek okulda yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.