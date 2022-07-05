Galeriler Yazarlar
Adıyaman 37
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.371,25
ALTIN
964,40
DOLAR
17,00
STERLİN
20,23
EURO
17,42

AK Parti teşkilatı çocuklarla piknikte buluştu - Videolu Haber

AK Parti Adıyaman teşkilatı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman şubesi tarafından Yaz Okulu öğrencilerine yönelik düzenlenen piknik programına katıldılar.

05 Temmuz 2022 Salı 18:37
1 Okunma
AK Parti teşkilatı çocuklarla piknikte buluştu - Videolu Haber

Sümer Park piknik alanında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman Şubesi tarafından öğrenciler için düzenlenen pikniğe Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve parti teşkilatı katıldı.
Programda AK Parti teşkilatı üyeleri öğrenciler ile bir araya gelerek eğlencelerine ortak oldular.
Öğrencilerle zaman geçiren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"Çocuklarımız 1 yıl boyunca okullarına devam ettiler çalıştılar yoğun bir program sonrası okullar tatil oldu bunun üzerine çeşitli kurslara farklı farklı derneklerimiz bu çocukları alıyor hem eğlendiriyor hem eğitiyor. Bu anlamda ben TÜGVA’ya Türkiye Gençlik Vakfına tebrik ediyorum altı haftalık bir kurs planlamış kuran kursuna yönelik bir kurs 3 haftasını doldurduktan sonra bir ara tatil yapıyorlar. Hem çocuklar aileleriyle beraber hem geçmiş bir yılın yorgunluğunu stresini atmak hem kuran kursunda gördükleri eğitimden sonrası bir rahatlama belki çocukların o'na da hakkı var spor yapmaya hakkı var piknik yapmaya hakları var. Bu anlamda TÜGVA bütün bunları düşünerek değerlendirerek bugün gerçekten güzel bir kamp düzenlenmiş adeta ben Recep Tepe kardeşimi ve tüm TÜGVA ailesini tebrik ediyorum. Bütün çocuklarımızı kutluyorum. Hepsi birbirinden pırıl pırıl gençlerimiz çocuklarımız ve bu ülkenin gelecekleri. Her alanda fonksiyonel bir şekilde yetişmesini arzu ediyoruz. Sporda da, yabancı dilde de, her alanda çocuklarımız her şeyi yapabilecek güçte yeter ki; önlerini açalım. Bu anlamada da AK Parti olarak en çok onların geleceğine dönük onların geleceğine yatırım yaparak bu günlere geldik. Çocuklarımızın her alanda geleceğe güvenle bakabilmeleri adına yapılabilecek ne varsa yaptık. Bu günde birlikte bu eğlenceye ortak olduk ben tekrardan TÜGVA’yı ve çocuklarımızı tebrik ediyorum"dedi.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, ise,"Maşallah pırıl pırıl gençler yetiştirmiş. 6 haftalık bir kamptan sonra tabi burada bölümde dinlenelim piknik yapalım demiş çocuklarımız tabi bu pikniğin keyfini biz yaşadık geldik onlarla birlikte güzel duygular yaşadık kendilerini ve ailelerini kutluyorum çok boyutlu bir gençlik yetiştirme hepimizin asıl hedefi başkanımda bu anlamda Adıyaman'da duyarlı bir çalışma ortaya koymuş. Biz ayrıca bayrama hazırlanıyoruz bu bayramın güzelliğini gençlerimizin yüzlerinde de okuduk ben bu vesileyle hem TÜGVA ailesinin bayramını tebrik ediyorum hem tüm Adıyaman’ımıza bayramın hayırlar getirmesini niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.
TÜGVA Başkanı Recep Tepe, ise şunları söyledi:
"Yaklaşık 1 yıldır Türkiye Gençlik Vakfı Adıyaman İl temsilciliği görevini yürütüyorum her sene olduğu gibi bu senede Türkiye Gençlik Vakfı’nın tüm 81 İlde 6 haftalık süren yaz okulu çalışmasını biz de Adıyaman’da yürütüyoruz bu 3. Haftadan sonra 1 haftalık kurban bayramı aramız olacak sonra 3 haftalık programımız devam edecek ondan sonra kapanış programıyla Kur-an’ı Kerim’e geçen öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz. Bu arada da bir piknik yapmayı düşündük. Bu günde çocuklarımıza bir piknik etkinliği düzenledik. Bunun dışında da haftada 1 gün çocuklarımızla yüzme etkinliğimiz oluyor. Çocuklarımız her hafta çarşamba günleri çocuklarımızı düzenli olarak yüzme havuzuyla buluşturuyoruz. Bunun yanında da ara ara sportif aletlerimiz oluyor. Çocuklarımızı spor etkinlikleriyle buluşturuyoruz. Bu şekilde geçen 6 haftalık programımızı inşallah bitirmiş olacağız"

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında iş birliği protokolü
Milli Eğitim ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında iş birliği protokolü
Başkan Kılınç, LGS şampiyonlarını ağırladı
Başkan Kılınç, LGS şampiyonlarını ağırladı
SANKO Üniversitesi turuncu bayrak sahibi oldu
SANKO Üniversitesi turuncu bayrak sahibi oldu
Yaz Okulu öğrencileri hayvanat bahçesini gezdi
Yaz Okulu öğrencileri hayvanat bahçesini gezdi
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezuniyet coşkusu
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezuniyet coşkusu
SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığında değişim
SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığında değişim
SANKO Okulları öğrencisi LGS’de Türkiye birincisi oldu
SANKO Okulları öğrencisi LGS’de Türkiye birincisi oldu
Aşcı, LGS 1.’si öğrencileri makamında kabul etti
Aşcı, LGS 1.’si öğrencileri makamında kabul etti
Olur: Onurlu bir yaşam için sorunlarımız çözülsün ücretlerimiz arttırılsın
Olur: Onurlu bir yaşam için sorunlarımız çözülsün ücretlerimiz arttırılsın
Tekstil öğretmenleri SANKO Tekstil’de işbaşı eğitimine katıldı
Tekstil öğretmenleri SANKO Tekstil’de işbaşı eğitimine katıldı
SANKO Üniversitesinde mezuniyet heyecanı
SANKO Üniversitesinde mezuniyet heyecanı
Okul müdürleriyle 'Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı' yapıldı
Okul müdürleriyle 'Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı' yapıldı
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi beyaz önlük giyme töreni
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi beyaz önlük giyme töreni
SANKO Okulları’nda mezuniyet heyecanı
SANKO Okulları’nda mezuniyet heyecanı
Gurbetten sılaya eğitim desteği
Gurbetten sılaya eğitim desteği
Adıyaman’da yılı sonu okul müdürleri toplantısı yapıldı
Adıyaman’da yılı sonu okul müdürleri toplantısı yapıldı
Adıyaman'da 'eTwinning' ödül töreni gerçekleştirildi
Adıyaman'da 'eTwinning' ödül töreni gerçekleştirildi
İl Milli Eğitim Müdürü Aşçı'dan tatil mesajı
İl Milli Eğitim Müdürü Aşçı'dan tatil mesajı
Asyalı'dan eğitim öğretim yılı kapanış mesajı
Asyalı'dan eğitim öğretim yılı kapanış mesajı
Adıyaman’da 163 bin 395 öğrenci karne aldı
Adıyaman’da 163 bin 395 öğrenci karne aldı
Vali Çuhadar, YKS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi
Vali Çuhadar, YKS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi
'Kur’an-I Kerim Okumayan Kalmasın' projesinin ödül töreni düzenlendi
'Kur’an-I Kerim Okumayan Kalmasın' projesinin ödül töreni düzenlendi
Muhtardan minik öğrencilere oyuncak
Muhtardan minik öğrencilere oyuncak
Başkan Kılınç'tan, YKS'ye girecek öğrencilere başarı dileği
Başkan Kılınç'tan, YKS'ye girecek öğrencilere başarı dileği
Ali Deniz: Temel sorunlar ivedilikle çözülmeli; kalıcı politikalar üretilmelidir
Ali Deniz: Temel sorunlar ivedilikle çözülmeli; kalıcı politikalar üretilmelidir
HAYAT Vakfı geleneksel mezuniyet programı düzenlendi
HAYAT Vakfı geleneksel mezuniyet programı düzenlendi
Rektör Dağlı'dan 'Babalar Günü' mesajı
Rektör Dağlı'dan 'Babalar Günü' mesajı
Altınşehir’in 'Fesuphanallah' klibi beğeni topladı
Altınşehir’in 'Fesuphanallah' klibi beğeni topladı
SANKO Üniversitesi Rektörü Dağlı'dan YKS mesajı
SANKO Üniversitesi Rektörü Dağlı'dan YKS mesajı
Milli Eğitim Müdür Aşcı’dan AGAD’a ziyaret
Milli Eğitim Müdür Aşcı’dan AGAD’a ziyaret

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim