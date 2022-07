AK Parti teşkilatı çocuklarla piknikte buluştu - Videolu Haber

Sümer Park piknik alanında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman Şubesi tarafından öğrenciler için düzenlenen pikniğe Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve parti teşkilatı katıldı.

Programda AK Parti teşkilatı üyeleri öğrenciler ile bir araya gelerek eğlencelerine ortak oldular.

Öğrencilerle zaman geçiren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"Çocuklarımız 1 yıl boyunca okullarına devam ettiler çalıştılar yoğun bir program sonrası okullar tatil oldu bunun üzerine çeşitli kurslara farklı farklı derneklerimiz bu çocukları alıyor hem eğlendiriyor hem eğitiyor. Bu anlamda ben TÜGVA’ya Türkiye Gençlik Vakfına tebrik ediyorum altı haftalık bir kurs planlamış kuran kursuna yönelik bir kurs 3 haftasını doldurduktan sonra bir ara tatil yapıyorlar. Hem çocuklar aileleriyle beraber hem geçmiş bir yılın yorgunluğunu stresini atmak hem kuran kursunda gördükleri eğitimden sonrası bir rahatlama belki çocukların o'na da hakkı var spor yapmaya hakkı var piknik yapmaya hakları var. Bu anlamda TÜGVA bütün bunları düşünerek değerlendirerek bugün gerçekten güzel bir kamp düzenlenmiş adeta ben Recep Tepe kardeşimi ve tüm TÜGVA ailesini tebrik ediyorum. Bütün çocuklarımızı kutluyorum. Hepsi birbirinden pırıl pırıl gençlerimiz çocuklarımız ve bu ülkenin gelecekleri. Her alanda fonksiyonel bir şekilde yetişmesini arzu ediyoruz. Sporda da, yabancı dilde de, her alanda çocuklarımız her şeyi yapabilecek güçte yeter ki; önlerini açalım. Bu anlamada da AK Parti olarak en çok onların geleceğine dönük onların geleceğine yatırım yaparak bu günlere geldik. Çocuklarımızın her alanda geleceğe güvenle bakabilmeleri adına yapılabilecek ne varsa yaptık. Bu günde birlikte bu eğlenceye ortak olduk ben tekrardan TÜGVA’yı ve çocuklarımızı tebrik ediyorum"dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, ise,"Maşallah pırıl pırıl gençler yetiştirmiş. 6 haftalık bir kamptan sonra tabi burada bölümde dinlenelim piknik yapalım demiş çocuklarımız tabi bu pikniğin keyfini biz yaşadık geldik onlarla birlikte güzel duygular yaşadık kendilerini ve ailelerini kutluyorum çok boyutlu bir gençlik yetiştirme hepimizin asıl hedefi başkanımda bu anlamda Adıyaman'da duyarlı bir çalışma ortaya koymuş. Biz ayrıca bayrama hazırlanıyoruz bu bayramın güzelliğini gençlerimizin yüzlerinde de okuduk ben bu vesileyle hem TÜGVA ailesinin bayramını tebrik ediyorum hem tüm Adıyaman’ımıza bayramın hayırlar getirmesini niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

TÜGVA Başkanı Recep Tepe, ise şunları söyledi:

"Yaklaşık 1 yıldır Türkiye Gençlik Vakfı Adıyaman İl temsilciliği görevini yürütüyorum her sene olduğu gibi bu senede Türkiye Gençlik Vakfı’nın tüm 81 İlde 6 haftalık süren yaz okulu çalışmasını biz de Adıyaman’da yürütüyoruz bu 3. Haftadan sonra 1 haftalık kurban bayramı aramız olacak sonra 3 haftalık programımız devam edecek ondan sonra kapanış programıyla Kur-an’ı Kerim’e geçen öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz. Bu arada da bir piknik yapmayı düşündük. Bu günde çocuklarımıza bir piknik etkinliği düzenledik. Bunun dışında da haftada 1 gün çocuklarımızla yüzme etkinliğimiz oluyor. Çocuklarımız her hafta çarşamba günleri çocuklarımızı düzenli olarak yüzme havuzuyla buluşturuyoruz. Bunun yanında da ara ara sportif aletlerimiz oluyor. Çocuklarımızı spor etkinlikleriyle buluşturuyoruz. Bu şekilde geçen 6 haftalık programımızı inşallah bitirmiş olacağız"

Haberin Videosu :