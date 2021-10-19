AK Parti Kadın Kolları’ndan Gönen’e ziyaret

Ziyaret sırasında açıklama yapan Başkan Av. Saliha Diler, “AK Kadınlarımız ile Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen beyi ziyaret ettik. Nerede kalmıştık projesi başta olmak üzere kadınların eğitim ve öğretim hayatlarına devam edebilmesi için istişarelerde bulunduk. Bütün ilgi ve alakalarından dolayı Müdür beye teşekkür ederiz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ise, nazik ziyaretleri için Başkan Diler ve beraberindeki heyete teşekkür etti.