AK Parti heyetinden Adıyaman Üniversitesi'ne ziyaret

Prof. Dr. Turgut, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti makamında ağırladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış ve Genel Sekreter Doç. Dr. Aykut Dündar'ın da yer aldığı ziyarette, Üniversitede devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan projeler konuşulurken gündem, temel kazı çalışmaları tamamlanan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ve Teknokent oldu.

Ziyaretin ardından, beraberindeki heyet ile birlikte Üniversite Kampüsü’nü gezen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın, Adıyaman Üniversitesinin kurumsal yapısıyla nitelikli bölümleri ve Tıp Fakültesiyle Adıyaman’a ve ülkemize ciddi anlamda değer kattığının altını çizerek, “Üniversitemizde güzel çalışmalar olduğunu gözlemlemek bizleri çok memnun etmektedir. Morfoloji Binası, Teknokent ve Kahta Ziraat Fakültesi hizmet binasının 2022 yılı yatırım programına alınması önemli gelişmelerdir.” dedi.

Üniversite Merkez Kampüsü’nün oldukça iyi bir fiziki altyapıya sahip olduğunu yerinde tecrübe ettiğini ifade eden Aydın, bu fiziki yapının geliştirilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: PHA