AGC'den Milli Eğitim Müdürü Gönen'e tebrik ziyareti

“Korona virüs eğitim sürecini çok kötü etkiledi”

Ziyaret sırasında açıklama yapan Başkan Zeki Dişkaya, “Pandemi nedeniyle çocuklarımız okullarından uzak kaldı bugün yüz yüze eğitim süreci başladı. Milli Eğitim Müdürümüzden yüz yüze eğitim sürecindeki çalışmalar ve ilimizin eğitim seviyesi ile ilgili olarak bilgi aldık. (Covid-19) ne yazık ki eğitim sürecini çok kötü etkiledi. Yüz yüze eğitim sürecinin herkesi kurallara uymaya davet ediyorum. Milli Eğitim Müdürümüzün Adıyaman'ın eğitim seviyesini yükseltmesi için her zaman destekçisi olacağız. Adıyaman'ın eğitim sorunlarını Müdürümüze ilettik” dedi.

Nezaket ziyaretlerinden dolayı AGC yönetimine teşekkür eden Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ise, tüm paydaşlar ile çalışacaklarını belirtti.

Ziyarete, AGC Başkanı Zeki Dişkaya ile birlikte Başkanvekili Yusuf Dündar, Genel Sekreter Burak Cansel ve yönetim kurulu üyesi Vahap Dişkaya katıldı.