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AGAD'dan Milli Eğitim Müdürü Aşcı’ya ziyaret

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan ve Yönetim Kurulu üyeleri Adıyaman'da Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Ramazan Aşcı’yı ziyaret etti.

10 Mart 2022 Perşembe 11:51
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AGAD'dan Milli Eğitim Müdürü Aşcı’ya ziyaret

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'in ayrılması sonrası yerine atanan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı'ya hayırlı olsun ziyaretine AGAD Başkanı İbrahim Aslan'ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Yaman Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim İnan, Işık Gazetesi İmtiyaz Sahibi Bilal Işık, Güne Bakış Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mustafa Yücekaya, Türkay Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mustafa Gül, program yapımcısı Baykan Sarıkaya ve Nazım Keleş, katıldı.
Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Aşcı, Medyanın desteğiyle eğitimde çok önemli işlere imza atacaklarını söyledi.
"Çocukları için çalışacağız"
Çocuklar ve öğrenciler için mesai mefhumu gözetmeksizin ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaklarını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"Öncelikle ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum. Medyada aslında eğitimin paydaşı. Siz de güzel şeylerin haberleri yapacaksınız, olumlu şeylerin, yaptığımız güzel faaliyetlerin bu anlamda katkınız olacak. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlimiz büyük bir il. 162 bin öğrencimiz, 11 bin öğretmenimiz 796 tane bu okulumuz var. Dolayısıyla büyük ölçekte hakikaten emek gerektirecek çalışmalarımız olacak. İlimizin özellikle milli eğitim olarak var olan sıralamasını daha yukarılara nasıl çıkartırız. Eğitim, öğretim alanında daha yukarılarda ilimizi nasıl temsil ederiz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Dolayısıyla valimiz ile beraber, ilimizin paydaşları ile beraber çocuklarımız, öğrencilerimiz için mesai mefhumu gözetmeksizin ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Çocukları için çalışacağız. Önemli olan çocuklarımızın teşekkürünü ve duasını almak. Bu amaçla çalışmalarımıza başladık."dedi.
"Bir kitap okuma projesi üzerinde duruyoruz"
Kitap okuma projesi üzerinde çalıştıklarını hatırlatan Aşcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Tabii ilimizde ilgili ne yapabiliriz, hangi projeleri uygulayabiliriz? Bakanımızın öncelik vermiş olduğu projeler var. Mesela bunlardan bir tanesi kütüphanelerimiz ilimizin bütün okullarında kurulmuş durumda. Yani 796 okulumuzda kütüphanemiz mevcut. Şu an kitap sayımızda güzel öğrenci başı. Hatta ben göreve başladığında mesaj yayınlamıştım; çiçek getirmeyin kitap getirin diye sizlerden de bekliyorum. Şu an olmasa bile daha sonraki süreçte kitaplarınızı bekliyorum. Bir kitap okuma projesi özellikle bütün ortaokul ve lise öğrencilerimiz kapsayan, bir kitap okuma projesi üzerinde duruyoruz. Bunun dışında diğer projelerimiz de var. Ben önümüzdeki günlerde böyle çok kapsamlı bir toplantı yapıp hangi projeleri yapacağız, hangilerinin uygulamaya koyacağız. Yakın vadede, orta vadede, uzun vadede bir plan üzerine çalışıyorum. Bunların hepsinin ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım, teşekkür ediyorum."

 

Kaynak: PHA
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