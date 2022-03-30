Afrika'da su kuyusu açtırmak için kermes düzenlendi

Üniversite Gençlik Meydanı’nda düzenlenen kermese Üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katılırken, topluluk tarafından hazırlanan yemekler kermese katılanlara sunuldu.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Afrika'da yaşanan su sıkıntısına umut olabilmek için kermesin geliriyle Afrika'da su kuyusu açtırmayı düşündüklerini söyledi.

Devletin ve milletin her zaman mazlumun yanında olduğunu belirten Çelik,"Bugün de öğrencilerimiz Afrika’daki su mağdurları için güç birliği yaparak oradaki kardeşlerimize bir nebze olsun destek olabilmek adına böyle bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bundan önce 3 su kuyusu için kermes etkinliği düzenledik. Bu, dördüncüsü. İnşallah ileriki tarihlerde kermeslerimizin ve su kuyularımızın sayısını artıracağız." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de yapılan etkinlikten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirirken, kermesin faydalı olmasını temenni ettiler.

Kaynak: PHA