ADYÜ’den öğrencilerine özel çorba ikramı

Öğrencilerinin derse aç karnına girmemesi ve motivasyonlarının artması için Üniversite 2 No’lu nizamiye (Cendere) giriş kapısında hafta içi her gün sabah 07.30 ila 09.00 saatleri arasında ücretsiz çorba ikramı yapılacak.

Adıyaman Üniversitesi Yemekhanesinin deneyimli aşçıları tarafından hazırlanan çorbalardan günde en az bin öğrenciye ikram edilmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, sabah kahvaltı yapmayan ya da yapamayan öğrencilerin aç karnına derslerine girmek zorunda kalmamaları için böyle bir uygulama başlattıklarını söyledi.

“Öğrencilerimiz bizlere ailelerinin emanetidir”

Üniversitelerin, öğrencileri ile var olduğunu belirten Turgut, “Yalnızca eğitim, öğretim ve araştırma olarak değil, öğrencilerimizin barınmasından ulaşımlarına, sosyal ve kültürel faaliyetlerine kadar birçok konuda sorumluluklarımız var. Çünkü öğrencilerimiz bizlere ailelerinin emanetidir. Emanete iyi bakmamız gerekiyor. Birçok öğrencimiz sabah kahvaltısı yapmadan okula geliyordu. Bunun önüne geçmek adına evlatlarımıza hafta içi her sabah çorba ikramında bulunacağız” dedi.