ADYÜ’de çalışacak ve yemek bursu alacak öğrenciler kurayla belirlendi

Mediko Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Aykut Dündar, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Sadık Özdurmuş, idari çalışanlar ile öğrenciler katıldı.

Yemek bursu için başvurusu uygun bulunan 3 bin 335 öğrenci arasından 220 öğrenci, kısmi zamanlı çalışmak için başvurusu uygun bulunan bin 210 öğrenci arasından da 200 öğrenci kura ile belirlendi.

Kura çekiminin ardından yemek bursu kazanan ve kısmi zamanlı çalışacak olan 420 öğrencinin isminin belirlenmesinin ardından konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu: “Bu yıl da dar gelirli öğrencilerimiz için bir nebze olsun katkıda bulunabilmek adına yemek bursu vermeye ve ücret mukabili kısmi zamanlı çalışma imkanı sunmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin kısmi zamanlı olarak çalışmasındaki amacımız hem sorumluluk sahibi olmalarına yardımcı olmak hem de bu çalışmalarının karşılığında kendi el emeklerinden az da olsa bir ücret kazanmalarını sağlamaktır. Her iki bursumuza da belirlenen kriterleri sağlayan öğrencilerimiz başvurabiliyordu. Başvuran sayısı kontenjandan fazla olunca kura çekimi yaptık. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz kura ile gerçekten ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin belirlendiğine inanıyoruz. Tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.